Між КНДР та рф продовжується співпраця щодо постачання живої сили - ГУР

Між Північною Кореєю та росією продовжується військова співпраця, в тому числі щодо постачання живої сили. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов журналісту УНН.

Військова співпраця, постачання сил та засобів, в тому числі живої сили продовжується між Північною Кореєю та росією - сказав Юсов.

На запитання, чи фіксуються військові з КНДР на інших напрямках, окрім Курщини, Юсов відповів: "На інших напрямках наразі не фігурували вони".

Окрім того, він заявив, що підрозділи рф в яких служили військові з КНДР не припиняли своєї активності.

"Хочу нагадати, що мова йде не про окремі підрозділи північнокорейських військ, а про змішані підрозділи. Підрозділи в яких вони служили не припиняли своєї активності", - сказав Юсов.

Доповнення

Розвідувальне агентство Південної Кореї повідомляло, що Північна Корея розгорнула додаткові війська для підтримки війни росії проти України, хоча кількість нещодавно розгорнутих військ оцінюється.

Ця оцінка була зроблена після повідомлень у новинах про те, що від 1000 до 3000 північнокорейських військових було нещодавно переправлено до курщини за допомогою російських вантажних кораблів і військових літаків у період з січня по лютий у другому раунді такого розгортання військ.

Британська розвідка повідомляла, що російські окупанти посилюють тиск в курській область.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що наразі в Сумській області не залишилось жодних російських військ. Всі спроби диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються проникнути з курської області, ліквідуються українськими силами.

Перед цим, 10 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у напрямку Новенького на Сумщині російські окупанти намагаються зробити зону агресивних бойових дій на території України та закріпитися там.