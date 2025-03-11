Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17019 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32062 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66570 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216129 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124054 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392855 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311716 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213993 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255190 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46810 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133549 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15919 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15362 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12863 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133552 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216129 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392855 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255026 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311716 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3778 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15366 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46813 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72366 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57430 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Киев • УНН

 • 132788 просмотра

Между КНДР и рф продолжается военное сотрудничество, включая поставки живой силы в смешанные подразделения. По данным разведки, от 1000 до 3000 северокорейских военнослужащих были переправлены в Курщину с января по февраль.

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Между Северной Кореей ироссией продолжается военное сотрудничество, в том числе по поставкам живой силы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов журналисту УНН.

Военное сотрудничество, поставки сил и средств, в том числе живой силы продолжаются между Северной Кореей и Россией

- сказал Юсов.

На вопрос, фиксируются ли военные из КНДР на других направлениях, кроме Курщины, Юсов ответил: "На других направлениях они пока не фигурировали".

Кроме того, он заявил, что подразделения рф, в которых служили военные из КНДР, не прекращали своей активности.

"Хочу напомнить, что речь идет не о отдельных подразделениях северокорейских войск, а о смешанных подразделениях. Подразделения, в которых они служили, не прекращали своей активности", - сказал Юсов.

Дополнение

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщало, что Северная Корея развернула дополнительные войска для поддержки войны россии против Украины, хотя количество недавно развернутых войск оценивается.

Эта оценка была сделана после сообщений в новостях о том, что от 1000 до 3000 северокорейских военных было недавно переправлено в Курщину с помощью российских грузовых кораблей и военных самолетов в период с января по февраль во втором раунде такого развертывания войск.

Британская разведка сообщала, что российские оккупанты усиливают давление в Курской области.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что на данный момент в Сумской области не осталось никаких российских войск. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из Курской области, ликвидируются украинскими силами. 

Перед этим, 10 марта пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в направлении Новенького на Сумщине российские оккупанты пытаются создать зону агрессивных боевых действий на территории Украины и закрепиться там.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Северная Корея
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20