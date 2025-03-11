Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Между Северной Кореей ироссией продолжается военное сотрудничество, в том числе по поставкам живой силы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов журналисту УНН.

Военное сотрудничество, поставки сил и средств, в том числе живой силы продолжаются между Северной Кореей и Россией - сказал Юсов.

На вопрос, фиксируются ли военные из КНДР на других направлениях, кроме Курщины, Юсов ответил: "На других направлениях они пока не фигурировали".

Кроме того, он заявил, что подразделения рф, в которых служили военные из КНДР, не прекращали своей активности.

"Хочу напомнить, что речь идет не о отдельных подразделениях северокорейских войск, а о смешанных подразделениях. Подразделения, в которых они служили, не прекращали своей активности", - сказал Юсов.

Дополнение

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщало, что Северная Корея развернула дополнительные войска для поддержки войны россии против Украины, хотя количество недавно развернутых войск оценивается.

Эта оценка была сделана после сообщений в новостях о том, что от 1000 до 3000 северокорейских военных было недавно переправлено в Курщину с помощью российских грузовых кораблей и военных самолетов в период с января по февраль во втором раунде такого развертывания войск.

Британская разведка сообщала, что российские оккупанты усиливают давление в Курской области.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщал, что на данный момент в Сумской области не осталось никаких российских войск. Все попытки диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть из Курской области, ликвидируются украинскими силами.

Перед этим, 10 марта пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в направлении Новенького на Сумщине российские оккупанты пытаются создать зону агрессивных боевых действий на территории Украины и закрепиться там.