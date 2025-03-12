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"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

Киев • УНН

 • 112909 просмотра

сергей лавров заявил, что россия не согласится на введение иностранного контингента в Украину, поскольку считает неприемлемым участие стран, которые называют рф противником. Для такого решения необходимо согласие сторон.

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

глава мид рф сергей лавров заявил, что россия не собирается соглашаться на введение иностранного контингента в Украину. По его словам, для такого решения якобы "нужно согласие сторон", а россия считает неприемлемым участие военных контингентов стран, которые называют россию противником.

Об этом он отметил в интервью с американскими блогерами Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано, передает УНН.

Детали 

На вопрос о том, при каких условиях рф смогла бы принять присутствие иностранного контингента на территории Украины лавров ответил четким отказом.

Ни при каких условиях. С нами никто не говорит как они говорят ничего об Украине без Украины. При этом все о россии без россии. Кстати, Трамп, когда ему задали вопрос по поводу миротворцев, сказал, что об этом говорить пока рано, но обычно нужно согласие сторон. Почему мы должны давать свое согласие на миротворческие силы или миротворческую группу? Они хотят силы, состоящие из войск тех стран, которые объявили нас противниками. Эти войска приедут как миротворцы?

- заявил лавров.  

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о готовности Украины принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. США возобновляют обмен разведданными и помощь Украине в сфере безопасности.

Между КНДР и рф продолжается военное сотрудничество, включая поставки живой силы в смешанные подразделения. По данным разведки, от 1000 до 3000 северокорейских военных были переправлены в курщину с января по февраль.

Китай, россия и Иран проведут ядерные переговоры в Пекине12.03.25, 10:20 • 16057 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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