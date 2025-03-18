"Одно из величайших достижений": Зеленский прокомментировал договоренность о прекращении огня на море

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16163 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29654 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214387 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122936 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392132 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311004 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213821 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244272 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255141 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23160 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45795 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132293 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15175 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14492 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132301 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214387 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392132 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254490 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311004 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3290 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14500 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45807 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72166 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57251 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

"Одно из величайших достижений": Зеленский прокомментировал договоренность о прекращении огня на море

Киев • УНН

 • 14618 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что прекращение огня в Черном море является важным достижением. Он добавил, что морской коридор продолжит функционировать независимо от действий россии.

"Одно из величайших достижений": Зеленский прокомментировал договоренность о прекращении огня на море

Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, в последний месяц россия продолжает обстрел украинских портов и судов. При этом морской коридор продолжает функционировать.

То есть, он будет работать, хочет этого россия, или не хочет, коридор будет работать. В противном случае, если мы говорим "тишина на море", то давайте посмотрим, какие будут шаги по тишине с точки зрения энергетики, безопасности в энергетике, сети и гражданской инфраструктуры

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что порты – это важный элемент гражданской инфраструктуры, а если порты в опасности, то это "удары по партнерам".

"Там опасность главная. Ну, вы знаете, прежде всего, это и Южный, и Одесса. То есть, посмотрим, как будет. Я думаю, что мы в ближайшие дни будем иметь какие-то движения вперед", - добавил президент.

Напомним

Белый дом обнародовал официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Среди прочего, они договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.

ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей17.03.25, 07:38 • 21790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
Черное море
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91