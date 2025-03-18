"Одно из величайших достижений": Зеленский прокомментировал договоренность о прекращении огня на море

Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, в последний месяц россия продолжает обстрел украинских портов и судов. При этом морской коридор продолжает функционировать.

То есть, он будет работать, хочет этого россия, или не хочет, коридор будет работать. В противном случае, если мы говорим "тишина на море", то давайте посмотрим, какие будут шаги по тишине с точки зрения энергетики, безопасности в энергетике, сети и гражданской инфраструктуры - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что порты – это важный элемент гражданской инфраструктуры, а если порты в опасности, то это "удары по партнерам".

"Там опасность главная. Ну, вы знаете, прежде всего, это и Южный, и Одесса. То есть, посмотрим, как будет. Я думаю, что мы в ближайшие дни будем иметь какие-то движения вперед", - добавил президент.

Напомним

Белый дом обнародовал официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Среди прочего, они договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.

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