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Потери врага за 2 мая: ликвидировано 1170 россиян и уничтожено 48 артсистем

Киев • УНН

 • 706 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, в течение 2 мая украинские защитники ликвидировали 1170 российских военных и уничтожили 48 артиллерийских систем. Общие потери врага достигли 955470 человек.

Потери врага за 2 мая: ликвидировано 1170 россиян и уничтожено 48 артсистем

За сутки 2 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 48 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 955470 (+1170) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10745 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22369 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 27234 (+48)
          • РСЗО ‒ 1375 (0)
            • средства ПВО ‒ 1153 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34665 (+126)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (+1)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47003 (+121)
                            • специальная техника ‒ 3870 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

                              россия вывела из Черного моря часть кораблей с "Калибрами" - ВМС03.05.25, 06:33 • 1818 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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