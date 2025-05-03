Потери врага за 2 мая: ликвидировано 1170 россиян и уничтожено 48 артсистем

За сутки 2 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 48 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 955470 (+1170) человек ликвидировано

танков ‒ 10745 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22369 (0)

артиллерийских систем ‒ 27234 (+48)

РСЗО ‒ 1375 (0)

средства ПВО ‒ 1153 (+1)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34665 (+126)

крылатые ракеты ‒ 3197 (+1)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47003 (+121)

специальная техника ‒ 3870 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

28 апреля российская армия преодолела очередную психологическую отметку по потерям на войне в Украине. Количество погибших оккупантов превысило 950 тысяч человек.

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