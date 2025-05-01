Уразили 62 цілі в рф та відновили 115 позицій: Сирський підвів підсумки роботи ЗСУ у квітні
Київ • УНН
Українські військові відновили 115 позицій та уразили 62 цілі на території рф у квітні. Також триває перехід на корпусну систему в армії та масштабування підрозділів.
Українські воїни у квітні відновили загалом 115 позицій, засобами DeepStrike протягом місяця уражено 62 цілі на території рф, а також продовжується перехід на корпусну систему в армії. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо роботи ЗСУ у квітні написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Загрозливі напрямки та відновлені позиції
"Провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних сил України у квітні 2025 року. Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів. Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", - повідомив Сирський.
Він також розповів, що на фронті активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи, інші складові комплексного вогневого ураження.
DeepStrike
"Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора. Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних сил та посилення підготовки особового складу", - додав Сирський.
Масштабування підрозділів
За його словами, триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою.
"Не зупиняємо комплектування пріоритетних штурмових полків. Продовжуємо перехід на корпусну систему: сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершуємо їхнє комплектування, робимо акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні. З цією ж метою продовжуємо заходи мобілізації, забезпечуємо розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові. До речі, через застосунок "Армія+" погоджено переведення вже 30,5 тис. військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Головком.
Окрім того, він заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних Силах.
"Тут маємо позитивну тенденцію: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти показника 2024 року. Вислухав пропозиції представників органів військового управління щодо шляхів розв’язання проблемних питань. Визначив відповідні завдання командуванням", - резюмував Сирський.
Нагадаємо
У квітні українські дрони вразили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні, ефективність зросла на 5%.