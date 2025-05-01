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Поразили 62 цели в рф и восстановили 115 позиций: Сырский подвел итоги работы ВСУ в апреле

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Украинские военные восстановили 115 позиций и поразили 62 цели на территории рф в апреле. Также продолжается переход на корпусную систему в армии и масштабирование подразделений.

Поразили 62 цели в рф и восстановили 115 позиций: Сырский подвел итоги работы ВСУ в апреле

Украинские воины в апреле восстановили в общей сложности 115 позиций, средствами DeepStrike в течение месяца поражено 62 цели на территории рф, а также продолжается переход на корпусную систему в армии. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по работе ВСУ в апреле написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Угрожающие направления и восстановленные позиции

"​​Провел комплексное совещание по итогам работы Вооруженных сил Украины в апреле 2025 года. Это был еще один тяжелый месяц войны, которая продолжается в целом уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов. Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в общей сложности 115 позиций", - сообщил Сырский.

Он также рассказал, что на фронте активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения.

DeepStrike

"Так, средствами DeepStrike в апреле поражено 62 цели на территории рф – уничтожаем военные объекты, подрываем способности ВПК агрессора. Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных сил и усиления подготовки личного состава", - добавил Сырский.

Масштабирование подразделений

По его словам, продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей.

"Не останавливаем комплектование приоритетных штурмовых полков. Продолжаем переход на корпусную систему: сформировали управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершаем их комплектование, делаем акцент на централизованной подготовке и боевой стажировке. С этой же целью продолжаем мероприятия мобилизации, обеспечиваем развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые. Кстати, через приложение "Армия+" согласован перевод уже 30,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - отметил Главком.

Кроме того, он заслушал доклад о состоянии дисциплины и поддержании правопорядка в Вооруженных Силах.

"Здесь имеем положительную тенденцию: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% против показателя 2024 года. Выслушал предложения представителей органов военного управления относительно путей решения проблемных вопросов. Определил соответствующие задачи командованиям", - резюмировал Сырский.

Напомним

В апреле украинские дроны поразили более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте, эффективность возросла на 5%.

Павел Башинский

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