россияне активизировали штурмовые действия на мотоциклах и малыми штурмовыми группами – ОСУВ "Хортица"

Российские захватчики все чаще наступают на мотоциклах и используют малые пехотные группы во время штурмовых действий. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Наиболее активным сейчас является Покровское направление, и активность на нем вышла на рекордные показатели. Потому что она сопоставима уже с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале

Трегубов добавил, что изменилась тактика и масштабы действий российских оккупантов.

Они все чаще наступают на мотоциклах. Все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая