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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 35017 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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россияне активизировали штурмовые действия на мотоциклах и малыми штурмовыми группами – ОСУВ "Хортица"

Киев • УНН

 • 102 просмотра

российские войска активизировали штурмовые действия на Покровском направлении, используя мотоциклы и малые пехотные группы. Интенсивность атак рекордно высокая, несмотря на значительные потери оккупантов.

россияне активизировали штурмовые действия на мотоциклах и малыми штурмовыми группами – ОСУВ "Хортица"

Российские захватчики все чаще наступают на мотоциклах и используют малые пехотные группы во время штурмовых действий. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, пишет УНН

Детали

Наиболее активным сейчас является Покровское направление, и активность на нем вышла на рекордные показатели. Потому что она сопоставима уже с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале

- сообщил спикер.

Трегубов добавил, что изменилась тактика и масштабы действий российских оккупантов.

Они все чаще наступают на мотоциклах. Все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая

- отметил Трегубов.

Дополнение 

В первые четыре месяца 2025 года российская армия продвигается медленнее. В то же время уровень ее потерь остается стабильно высоким. С начала года войска понесли 160 тыс. потерь, то есть в среднем 99 потерь на каждый квадратный километр.

Украинские воины в апреле восстановили в общей сложности 115 позиций, средствами DeepStrike в течение месяца поражено 62 цели на территории рф, а также продолжается переход на корпусную систему в армии. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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