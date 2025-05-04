россияне активизировали штурмовые действия на мотоциклах и малыми штурмовыми группами – ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
российские войска активизировали штурмовые действия на Покровском направлении, используя мотоциклы и малые пехотные группы. Интенсивность атак рекордно высокая, несмотря на значительные потери оккупантов.
Российские захватчики все чаще наступают на мотоциклах и используют малые пехотные группы во время штурмовых действий. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Детали
Наиболее активным сейчас является Покровское направление, и активность на нем вышла на рекордные показатели. Потому что она сопоставима уже с самыми активными днями той кампании, которую россияне безуспешно пытались провести в январе-феврале
Трегубов добавил, что изменилась тактика и масштабы действий российских оккупантов.
Они все чаще наступают на мотоциклах. Все чаще используют малые пехотные группы, но интенсивность очень высокая
Дополнение
В первые четыре месяца 2025 года российская армия продвигается медленнее. В то же время уровень ее потерь остается стабильно высоким. С начала года войска понесли 160 тыс. потерь, то есть в среднем 99 потерь на каждый квадратный километр.
Украинские воины в апреле восстановили в общей сложности 115 позиций, средствами DeepStrike в течение месяца поражено 62 цели на территории рф, а также продолжается переход на корпусную систему в армии.