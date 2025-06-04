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На війні рф проти України загинули до 1,4 мільйона військових - NYT

Київ • УНН

 • 3578 перегляди

В ході трирічної війни проти України росія втратила близько мільйона військових. Українські втрати оцінюються в 400 тисяч. Загалом окуповано 20% території.

На війні рф проти України загинули до 1,4 мільйона військових - NYT

Майже мільйон російських військовослужбовців загинули або отримали поранення у війні країни проти України, що є вражаючою цифрою, оскільки трирічний наступ росії триває. Про це пише NYT, передає УНН.

Деталі

У дослідженні, опублікованому у вівторок Центром стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, йдеться, що з початку війни також було вбито або поранено близько 400 000 українських військовослужбовців. Таким чином, загальна кількість втрат російських та українських військ разом становить майже 1,4 мільйона.

Офіційні особи попередили, що кількість жертв важко оцінити, оскільки вважається, що москва регулярно занижує кількість загиблих та поранених на війні, а Київ не розголошує офіційні дані. Дослідження, опубліковане у вівторок, спиралося на дані про втрати з оцінок американського та британського урядів, серед інших джерел

- йдеться в повідомленні.

Ці цифри відображають загальний звіт про повільний прогрес росії в Україні, причому в деяких місцях росія просувається зі швидкістю близько 165 футів на день, що повільніше навіть за затримку та витрати на просування британських та французьких військ на Соммі під час Першої світової війни.

За даними CSIS, з січня 2024 року росія захопила менше 1 відсотка території України, навіть попри те, що продовжує просування в країні. Загалом рф окупувала близько 20 відсотків України.

Крім того, Північна Корея направила понад 10 000 солдатів, щоб допомогти росії повернути західну курську область, де Україна захопила територію минулого літа.

Однак, з огляду на високі показники втрат та повільні темпи територіальних здобутків росії, путін може зіткнутися ще з роками виснажливої війни на виснаження в Україні, особливо якщо Сполучені Штати та Європа продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу та розвідувальні дані

- написали в виданні. 

Також за словами американських та європейських чиновників і військових аналітиків, здатність України триматися так довго — і розпочинати наступальні операції в росії, як це було зроблено минулими вихідними під час сміливої серії ударів по російських аеродромах — підірвала світовий імідж російської військової потужності.

російські військові мають труднощі з проведенням масштабних операцій наземних військ, подоланням підготовленої української оборони або проривом українських ліній для досягнення значних оперативних здобутків

– йдеться у дослідженні.

Щоб росія виграла війну найближчим часом, за словами Джонса, співавтора дослідження, Сполучені Штати повинні були б припинити свою підтримку України.

росіяни утримуватимуть довгостроковий баланс сил, якщо президент Трамп піде. Якщо США не підуть, путін матиме серйозні проблеми

– сказав Джонс.

Але після того, як Трамп спочатку заявив, що може швидко досягти мирного врегулювання, він відмовився від закликів України та європейських лідерів знайти способи підштовхнути путіна до припинення війни.

Нагадаємо

За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових. Також знищено десятки танків, ББМ, артсистем та іншої техніки окупантів.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаНовини Світу
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The New York Times
Дональд Трамп
Північна Корея
Велика Британія
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