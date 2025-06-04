На войне рф против Украины погибли до 1,4 миллиона военных - NYT

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС
Эксклюзив
09:02 • 2570 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
08:02 • 11356 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
06:24 • 36360 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
05:30 • 24236 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 34329 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 52680 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 41953 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 226843 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 162615 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 273879 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
49%
752мм
Популярные новости

Крым обозначили российским: на международной встрече обнаружили "некорректное изображение" территории Украины

4 июня, 00:23 • 27808 просмотра

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

4 июня, 02:18 • 10231 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

4 июня, 02:32 • 26340 просмотра

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

05:11 • 22442 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

06:53 • 14866 просмотра
публикации

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

06:24 • 36371 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 98693 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 175828 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 226851 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 273887 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Белый дом

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 54677 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 175821 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 129099 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 130992 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 115251 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

Фокс Ньюс

ТикТок

На войне рф против Украины погибли до 1,4 миллиона военных - NYT

Киев • УНН

 • 3416 просмотра

В ходе трехлетней войны против Украины россия потеряла около миллиона военных. Украинские потери оцениваются в 400 тысяч. В общей сложности оккупировано 20% территории.

На войне рф против Украины погибли до 1,4 миллиона военных - NYT

Почти миллион российских военнослужащих погибли или получили ранения в войне страны против Украины, что является впечатляющей цифрой, поскольку трехлетнее наступление россии продолжается. Об этом пишет NYT, передает УНН.

Детали

В исследовании, опубликованном во вторник Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорится, что с начала войны также было убито или ранено около 400 000 украинских военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь российских и украинских войск вместе составляет почти 1,4 миллиона.

Официальные лица предупредили, что количество жертв трудно оценить, поскольку считается, что москва регулярно занижает количество погибших и раненых на войне, а Киев не разглашает официальные данные. Исследование, опубликованное во вторник, опиралось на данные о потерях из оценок американского и британского правительств, среди других источников

- говорится в сообщении.

Эти цифры отражают общий отчет о медленном прогрессе россии в Украине, причем в некоторых местах россия продвигается со скоростью около 165 футов в день, что медленнее даже за задержку и расходы на продвижение британских и французских войск на Сомме во время Первой мировой войны.

По данным CSIS, с января 2024 года россия захватила менее 1 процента территории Украины, даже несмотря на то, что продолжает продвижение в стране. В общем рф оккупировала около 20 процентов Украины.

Кроме того, Северная Корея направила более 10 000 солдат, чтобы помочь россии вернуть западную курскую область, где Украина захватила территорию прошлым летом.

Однако, учитывая высокие показатели потерь и медленные темпы территориальных достижений россии, путин может столкнуться еще с годами изнурительной войны на истощение в Украине, особенно если Соединенные Штаты и Европа будут продолжать оказывать Украине военную помощь и разведывательные данные

- написали в издании. 

Также по словам американских и европейских чиновников и военных аналитиков, способность Украины держаться так долго — и начинать наступательные операции в россии, как это было сделано в минувшие выходные во время смелой серии ударов по российским аэродромах — подорвала мировой имидж российской военной мощи.

российские военные имеют трудности с проведением масштабных операций наземных войск, преодолением подготовленной украинской обороны или прорывом украинских линий для достижения значительных оперативных достижений

– говорится в исследовании.

Чтобы россия выиграла войну в ближайшее время, по словам Джонса, соавтора исследования, Соединенные Штаты должны были бы прекратить свою поддержку Украины.

россияне будут удерживать долгосрочный баланс сил, если президент Трамп уйдет. Если США не уйдут, у путина будут серьезные проблемы

– сказал Джонс.

Но после того, как Трамп сначала заявил, что может быстро достичь мирного урегулирования, он отказался от призывов Украины и европейских лидеров найти способы подтолкнуть путина к прекращению войны.

Напомним

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных. Также уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и другой техники оккупантов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаНовости Мира
Курская область
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Северная Корея
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9