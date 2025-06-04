На войне рф против Украины погибли до 1,4 миллиона военных - NYT

Почти миллион российских военнослужащих погибли или получили ранения в войне страны против Украины, что является впечатляющей цифрой, поскольку трехлетнее наступление россии продолжается. Об этом пишет NYT, передает УНН.

Детали

В исследовании, опубликованном во вторник Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорится, что с начала войны также было убито или ранено около 400 000 украинских военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь российских и украинских войск вместе составляет почти 1,4 миллиона.

Официальные лица предупредили, что количество жертв трудно оценить, поскольку считается, что москва регулярно занижает количество погибших и раненых на войне, а Киев не разглашает официальные данные. Исследование, опубликованное во вторник, опиралось на данные о потерях из оценок американского и британского правительств, среди других источников - говорится в сообщении.

Эти цифры отражают общий отчет о медленном прогрессе россии в Украине, причем в некоторых местах россия продвигается со скоростью около 165 футов в день, что медленнее даже за задержку и расходы на продвижение британских и французских войск на Сомме во время Первой мировой войны.

По данным CSIS, с января 2024 года россия захватила менее 1 процента территории Украины, даже несмотря на то, что продолжает продвижение в стране. В общем рф оккупировала около 20 процентов Украины.

Кроме того, Северная Корея направила более 10 000 солдат, чтобы помочь россии вернуть западную курскую область, где Украина захватила территорию прошлым летом.

Однако, учитывая высокие показатели потерь и медленные темпы территориальных достижений россии, путин может столкнуться еще с годами изнурительной войны на истощение в Украине, особенно если Соединенные Штаты и Европа будут продолжать оказывать Украине военную помощь и разведывательные данные - написали в издании.

Также по словам американских и европейских чиновников и военных аналитиков, способность Украины держаться так долго — и начинать наступательные операции в россии, как это было сделано в минувшие выходные во время смелой серии ударов по российским аэродромах — подорвала мировой имидж российской военной мощи.

российские военные имеют трудности с проведением масштабных операций наземных войск, преодолением подготовленной украинской обороны или прорывом украинских линий для достижения значительных оперативных достижений – говорится в исследовании.

Чтобы россия выиграла войну в ближайшее время, по словам Джонса, соавтора исследования, Соединенные Штаты должны были бы прекратить свою поддержку Украины.

россияне будут удерживать долгосрочный баланс сил, если президент Трамп уйдет. Если США не уйдут, у путина будут серьезные проблемы – сказал Джонс.

Но после того, как Трамп сначала заявил, что может быстро достичь мирного урегулирования, он отказался от призывов Украины и европейских лидеров найти способы подтолкнуть путина к прекращению войны.

Напомним

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных. Также уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и другой техники оккупантов.