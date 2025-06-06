The Telegraph: рф сосредоточила 125 тыс. военных возле Сум и Харькова, но главная цель - Донецкая область

Так называемое летнее наступление российской армии скорее всего является продолжением попытки продавить украинскую оборону, и эта попытка тянется еще с предыдущих лет. Аналитики считают, что в рф надеются на прорыв в следующие месяцы, но где именно направит основные усилия армия путина? О возможных направлениях этого наступления рассказывает материал The Telegraph, передает УНН.

Детали

Несмотря на сосредоточение 125 000 солдат армии россии вдоль границ Сумской и Харьковской областей Украины, о чем указывает The Telegraph, ссылаясь на данные разведки, - впрочем, главная цель кремля может находиться на юго-востоке.

Маловероятно, что Сумы или Харьков являются первоочередными целями Путина. У россии нет достаточных сил на этих фронтах для проведения серьезных наступательных операций против крупных городов. - пишет издание.

Вместо этого, эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь украинские силы от главной цели кремля - попытки захватить Донецкую область полностью.

Первоочередной задачей летнего наступления вс рф может быть Константиновка. Этот город, как считают аналитики, играет ключевую роль в "поясе обороны" Донецкой области. Считается, что Константиновка олицетворяет собой "важный" логистический узел.

Украинское командование намеревалось усилить перегруженные подразделения на фронте в Донецкой области. Но, после отхода украинских защитников с позиций на территории курской области рф, появилась необходимость обороны Сумской области. Тем временем, российские войска успели продавить оборону между городами Покровск и Торецк, и сейчас усилили давление на Константиновку.

Но и украинские силы имели успех: по данным аналитиков ISW, ВСУ также продвинулись вблизи Торецка, кроме того защитники Украины продавили врага на Запорожье и на Харьковщине.

Тем не менее, у россии пока есть преимущество на поле боя. И это позволяет командирам подразделений вс рф выбирать ключевые точки для продвижения.

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Следует отметить, что российская армия пыталась неустанно достигать постепенных "ползучих" успехов, по сути, не останавливаясь еще с 2023 года.

Telegraph указывает, что по состоянию на 2024 год, за более чем 12 месяцев наступления, российские войска захватили примерно 1500 квадратных миль (3885 км кв.) украинской территории, - это эквивалентно 0,7% от общей площади страны.

При этом, цена в виде человеческой крови была огромной:

рф понесла 434 000 потерь. Примерно 270 убитых и раненых на каждую захваченную квадратную милю. - пишет британское издание.

Аналитики признают - в прошлом месяце российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. Захватчикам удавалось захватывать в среднем 5,5 квадратных миль (14 кв.км) в день в мае 2025 года - вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState.

По данным Bild, оккупанты захватили 18 населенных пунктов в трех областях Украины, в течение недели в мае.

Вероятно, что в кремле надеются на прорыв вс рф, особенно на Донбассе. Регион долгое время считался центральным для территориальных претензий правительства путина. Значительное количество районов, входящих в состав Донецкой области Украины, уже и пока находятся под российской военной оккупацией.

Почему лето?

Время наступления не является случайным, говорится в материале.

Лучшее прикрытие для наступающих войск обеспечивает именно летняя листва. Хотя есть недостатки, как-то повышенная видимость пыли и трудности с сокрытием движения от тепловизионных камер

Кроме того, в материале Telegraph говорится, что рф хоть и не останавливалась в попытках продвижения, но вероятно готовилась к более сильному удару, "укрепляя за зиму свои человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки и совершенствуя тактику".

Есть попытки разнообразить усилия - например вс рф пытаются вклиниваться на мотоциклах или багги, а припасы иногда доставляются на передовые позиции мулами.

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Тем не менее, по итогам текущих анализов ситуации, которые публикуют западные военные обозреватели и аналитики - решающий прорыв остается маловероятным, несмотря на серьезные надежды в кремле достичь значительного прогресса на нескольких фронтах.

Напомним

В ходе трехлетней войны против Украины россия потеряла около миллиона военных.

Журналисты-расследователи из Danwatch отфильтровали более двух миллионов файлов российских тендеров крупнейших военных подрядчиков. Среди строительных чертежей были обнаружены данные об 11 объектах, используемых для хранения ядерного оружия россии.

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