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The Telegraph: рф сосредоточила 125 тыс. военных возле Сум и Харькова, но главная цель - Донецкая область

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Несмотря на большую группировку возле Сумщины и Харьковщины, основной удар рф направлен на Донецкую область, особенно на Константиновку. Враг пытается прорвать оборону и захватить больше территорий.

The Telegraph: рф сосредоточила 125 тыс. военных возле Сум и Харькова, но главная цель - Донецкая область

Так называемое летнее наступление российской армии скорее всего является продолжением попытки продавить украинскую оборону, и эта попытка тянется еще с предыдущих лет. Аналитики считают, что в рф надеются на прорыв в следующие месяцы, но где именно направит основные усилия армия путина? О  возможных направлениях этого наступления рассказывает материал The Telegraph, передает УНН.

Детали

Несмотря на сосредоточение 125 000 солдат армии россии вдоль границ Сумской и Харьковской областей Украины, о чем указывает The Telegraph, ссылаясь на данные разведки, - впрочем, главная цель кремля может находиться на юго-востоке. 

Маловероятно, что Сумы или Харьков являются первоочередными целями Путина. У россии нет достаточных сил на этих фронтах для проведения серьезных наступательных операций против крупных городов.

- пишет издание.

Вместо этого, эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь украинские силы от главной цели кремля - попытки захватить Донецкую область полностью. 

Первоочередной задачей летнего наступления вс рф может быть Константиновка. Этот город, как считают аналитики, играет ключевую роль в "поясе обороны" Донецкой области. Считается, что Константиновка олицетворяет собой "важный" логистический узел.

Украинское командование намеревалось усилить перегруженные подразделения на фронте в Донецкой области. Но, после отхода украинских защитников с позиций на территории курской области рф, появилась необходимость обороны Сумской области. Тем временем, российские войска успели продавить оборону между городами Покровск и Торецк, и сейчас усилили давление на Константиновку.

Но и украинские силы имели успех: по данным аналитиков ISW, ВСУ также продвинулись вблизи Торецка, кроме того защитники Украины продавили врага на Запорожье и на Харьковщине.

Тем не менее, у россии пока есть преимущество на поле боя. И это позволяет командирам подразделений вс рф выбирать ключевые точки для продвижения.

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Следует отметить, что российская армия пыталась неустанно достигать постепенных "ползучих" успехов, по сути, не останавливаясь еще с 2023 года. 

Telegraph указывает, что по состоянию на 2024 год, за более чем 12 месяцев наступления, российские войска захватили примерно 1500 квадратных миль (3885 км кв.) украинской территории, - это эквивалентно 0,7% от общей площади страны.

При этом, цена в виде человеческой крови была огромной:

рф понесла 434 000 потерь. Примерно 270 убитых и раненых на каждую захваченную квадратную милю.

- пишет британское издание. 

Аналитики признают - в прошлом месяце российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. Захватчикам удавалось  захватывать в среднем 5,5 квадратных миль (14 кв.км) в день в мае 2025 года - вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState.

По данным Bild, оккупанты захватили 18 населенных пунктов в трех областях Украины, в течение недели в мае.

Вероятно, что в кремле надеются на прорыв вс рф, особенно на Донбассе. Регион долгое время считался центральным для территориальных претензий правительства путина. Значительное количество районов, входящих в состав Донецкой области Украины, уже и пока находятся под российской военной оккупацией.

Почему лето?

Время наступления не является случайным, говорится в материале.

Лучшее прикрытие для наступающих войск обеспечивает именно летняя листва. Хотя есть недостатки, как-то повышенная видимость пыли и трудности с сокрытием движения от тепловизионных камер

Кроме того, в материале Telegraph говорится, что рф хоть и не останавливалась в попытках продвижения, но вероятно готовилась к более сильному удару, "укрепляя за зиму свои человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки и совершенствуя тактику". 

Есть попытки разнообразить усилия - например вс рф пытаются вклиниваться на мотоциклах или багги, а припасы иногда доставляются на передовые позиции мулами.

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Тем не менее, по итогам текущих анализов ситуации, которые публикуют западные военные обозреватели и аналитики - решающий прорыв остается маловероятным, несмотря на серьезные надежды в кремле достичь значительного прогресса на нескольких фронтах.

Напомним

В ходе трехлетней войны против Украины россия потеряла около миллиона военных.

Журналисты-расследователи из Danwatch отфильтровали более двух миллионов файлов российских тендеров крупнейших военных подрядчиков. Среди строительных чертежей были обнаружены данные об 11 объектах, используемых для хранения ядерного оружия россии. 

Летнее наступление рф: Украина готовится к масштабной атаке на Донетчину – WP28.05.25, 10:28 • 3548 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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