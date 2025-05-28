Серед мільйонів тендерів виявлено плани 11 ядерних військових баз рф: сотні схем об'єктів

Журналісти-розслідувачі з Danwatch відфільтрували понад два мільйони файлів російських тендерів найбільших військових підрядників. Серед будівельних креслень було виявлено дані про 11 об'єктів, що використовуються для зберігання ядерної зброї росії. Передає УНН із посиланням на Danwatch та Der Spiegel.

Деталі

Журналісти данського медіацентру Danwatch, розібравши мільйони файлів тендерної документації будівельних об'єктів рф, отримали плани секретних ядерних об'єктів росії. Виявилося, що у відкритому доступі є плани баз ракетних військ зс рф стратегічного призначення.

Відповідно до інформації Danwatch, у рф загалом використовують 11 об'єктів для зберігання ядерної зброї.

У звіті йдеться про виявлення сотень планів баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний в Оренбурзькій області.

Територія навколо міста Ясний є одним з 11 місць, звідки росія може запускати свої наземні ракети великої дальності - пише Danwatch.

Данський експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен описує документи, до яких отримав доступ Danwatch, як "абсолютно безпрецедентні, абсолютно неймовірні".

Вони дозволяють зрозуміти систематичний характер нарощування озброєнь. Вони розкривають, "які пріоритети ставить Росія для модернізації".

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Данський медіацентр прояснює деталі щодо структури об'єктів зберігання ядерної зброї рф

У звіті йдеться, що бази зовні захищені комплексними системами моніторингу з сучасними засобами ППО.

По зовнішньому периметру встановлено три рівні електричних загороджень, датчики сейсмічної активності та радіоактивності. Також - залізобетонні стіни, вибухостійкі двері та вікна; системи сигналізації з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками.

Описується внутрішнє планування об'єктів, включно з розташуванням приміщень для зберігання захисних костюмів і зброї, диспетчерських і підземних тунелів, що з'єднують приміщення. У документах вказані місця, де солдати їдять, сплять, відпочивають і тренуються, а також які тренажери використовують і в які ігри грають у вільний час.

Колишній офіцер британської військової розвідки назвав витік таких документів "серйозним збоєм у процедурах" у росії.

Документи потенційно роблять військові бази вразливими для зовнішніх атак. - прокоментував експерт.

Європейські бренди у модернізації сховищ ядерної зброї рф

Як пише Spiegel, до модернізації об'єктів ядерного озброєння рф причетна продукція німецької компанії Knauf.

Прямі поставки з Німеччини до агентства, підпорядкованого міністерству оборони росії, неможливі. Втім, клієнти з рф не укладають прямих контрактів із західними компаніями.

Тендер від осені 2022 року показує, як відбувається закупівля штукатурки Knauf для 368-го полку в Ясному. Ключовий момент у наступному:

невелика компанія у Єкатеринбурзі,

зі скромним, на перший погляд, офісом;

є єдиним претендентом,

І саме ця компанія отримує контракт.

Дочірні компанії "Knauf" продають продукцію, вироблену в росії, "майже виключно незалежній торгівлі будівельними матеріалами". Вони не мають можливості впливати на вибір кінцевого споживача, заявив представник компанії "Knauf" на запит Spiegel.

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При цьому діє ще один мудрований аспект - це "імпортозаміщення".

Як пише видання, багато санкцій можна обійти, якщо знати лише це чарівне слово.

Наприклад, у червні 2022 року російські дочірні компанії Knauf взяли участь у круглому столі з представниками галузі під назвою: "Імпортозаміщення. Міжрегіональна співпраця в нових економічних умовах".

Експерти будівельного порталу згодом повідомили про це питання під заголовком "Імпортозаміщення, стиль Knauf: сучасні рішення для сміливих проектів".

При цьому Knauf Germany заявила, що "суворо дотримується санкцій" і не "активно допомагає Москві обходити санкції".

Стратегія - не в експорті власної брендової продукції з Німеччини, а у її виробництві в росії, ідеться у матеріалі Spiegel.

Наприклад, гіпсовий наповнювач Unihard був виведений на російський ринок як заміна продукту Knauf Uniflott після того, як поставки Uniflott з Німеччини були припинені після початку війни. - пише видання.

Нагадаємо

росія розширила умови застосування ядерної зброї - це стосується як ядерного, так і неядерного нападу, якщо він загрожує суверенітету чи територіальній цілісності росії або її союзників.

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