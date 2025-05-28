Серед мільйонів тендерів виявлено плани 11 ядерних військових баз рф: сотні схем об'єктів

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою
Ексклюзив
12:43 • 3376 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 10854 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

10:11 • 18508 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 37433 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 92756 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 54567 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 103264 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 159790 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 112644 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107790 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярнi новини

Атака безпілотників на москву: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

28 травня, 03:12 • 10491 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, загроза з Середземного залишається - ВМС

28 травня, 03:39 • 15857 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 43727 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

07:37 • 21180 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40869 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 103277 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 121607 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 127505 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 159800 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 234388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40891 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 38012 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 43896 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 112354 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 112496 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Серед мільйонів тендерів виявлено плани 11 ядерних військових баз рф: сотні схем об'єктів

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Журналісти Danwatch знайшли у тендерній документації плани 11 об'єктів зберігання ядерної зброї рф. Виявлено деталі укріплень, а також причетність європейських брендів до модернізації російських баз.

Серед мільйонів тендерів виявлено плани 11 ядерних військових баз рф: сотні схем об'єктів

Журналісти-розслідувачі з Danwatch відфільтрували понад два мільйони файлів російських тендерів найбільших військових підрядників. Серед будівельних креслень було виявлено дані про 11 об'єктів, що використовуються для зберігання ядерної зброї росії. Передає УНН із посиланням на Danwatch та Der Spiegel.

Деталі

Журналісти данського медіацентру Danwatch, розібравши мільйони файлів тендерної документації будівельних об'єктів рф, отримали плани секретних ядерних об'єктів росії. Виявилося, що у відкритому доступі є плани баз ракетних військ зс рф стратегічного призначення.

Відповідно до інформації Danwatch, у рф загалом використовують 11 об'єктів для зберігання ядерної зброї. 

У звіті йдеться про виявлення сотень планів баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний в Оренбурзькій області.

Територія навколо міста Ясний є одним з 11 місць, звідки росія може запускати свої наземні ракети великої дальності

- пише Danwatch.

Данський експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен описує документи, до яких отримав доступ Danwatch, як "абсолютно безпрецедентні, абсолютно неймовірні".

Вони дозволяють зрозуміти систематичний характер нарощування озброєнь. Вони розкривають, "які пріоритети ставить Росія для модернізації".

росіяни планують експлуатувати захоплену Запорізьку АЕС: дані із супутника 27.05.25, 16:58 • 2384 перегляди

Данський медіацентр прояснює деталі щодо структури об'єктів зберігання ядерної зброї рф

У звіті йдеться, що бази зовні захищені комплексними системами моніторингу з сучасними засобами ППО. 

По зовнішньому периметру встановлено три рівні електричних загороджень, датчики сейсмічної активності та радіоактивності. Також - залізобетонні стіни, вибухостійкі двері та вікна; системи сигналізації з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками.

Описується внутрішнє планування об'єктів, включно з розташуванням приміщень для зберігання захисних костюмів і зброї, диспетчерських і підземних тунелів, що з'єднують приміщення. У документах вказані місця, де солдати їдять, сплять, відпочивають і тренуються, а також які тренажери використовують і в які ігри грають у вільний час.

Колишній офіцер британської військової розвідки назвав витік таких документів "серйозним збоєм у процедурах" у росії. 

Документи потенційно роблять військові бази вразливими для зовнішніх атак.

- прокоментував експерт. 

 Європейські бренди у модернізації сховищ ядерної зброї рф

Як пише Spiegel, до модернізації об'єктів ядерного озброєння рф причетна продукція німецької компанії Knauf.

Прямі поставки з Німеччини до агентства, підпорядкованого міністерству оборони росії, неможливі. Втім, клієнти з рф не укладають прямих контрактів із західними компаніями.

Тендер від осені 2022 року показує, як відбувається закупівля штукатурки Knauf для 368-го полку в Ясному. Ключовий момент у наступному:

  • невелика компанія у Єкатеринбурзі,
    • зі скромним, на перший погляд, офісом;
      • є єдиним претендентом,

        І саме ця компанія отримує контракт.

        Дочірні компанії "Knauf" продають продукцію, вироблену в росії, "майже виключно незалежній торгівлі будівельними матеріалами". Вони не мають можливості впливати на вибір кінцевого споживача, заявив представник компанії "Knauf" на запит Spiegel.

        В Нідерландах російського інженера звинувачують у крадіжці найважливіших технологічних секретів09.12.24, 09:58 • 15817 переглядiв

        При цьому діє ще один мудрований аспект - це "імпортозаміщення".

        Як пише видання, багато санкцій можна обійти, якщо знати лише це чарівне слово.

        Наприклад, у червні 2022 року російські дочірні компанії Knauf взяли участь у круглому столі з представниками галузі під назвою: "Імпортозаміщення. Міжрегіональна співпраця в нових економічних умовах".

        Експерти будівельного порталу згодом повідомили про це питання під заголовком "Імпортозаміщення, стиль Knauf: сучасні рішення для сміливих проектів".

        При цьому Knauf Germany заявила, що "суворо дотримується санкцій" і не "активно допомагає Москві обходити санкції".

        Стратегія - не в експорті власної брендової продукції з Німеччини, а у її виробництві в росії, ідеться у матеріалі Spiegel.

        Наприклад, гіпсовий наповнювач Unihard був виведений на російський ринок як заміна продукту Knauf Uniflott після того, як поставки Uniflott з Німеччини були припинені після початку війни.

        - пише видання.

        Нагадаємо

        росія розширила умови застосування ядерної зброї - це стосується як ядерного, так і неядерного нападу, якщо він загрожує суверенітету чи територіальній цілісності росії або її союзників.  

        Тегеран може дозволити американським інспекторам МАГАТЕ відвідувати свої ядерні об'єкти, якщо буде досягнуто успіху в переговорах з Вашингтоном. 

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуТехнології
        Міжнародне агентство з атомної енергії
        Der Spiegel
        Вашингтон
        Тегеран
        Німеччина
        Brent
        $64.08
        Bitcoin
        $108,932.10
        S&P 500
        $5,915.20
        Tesla
        $359.54
        Газ TTF
        $36.99
        Золото
        $3,337.45
        Ethereum
        $2,658.13