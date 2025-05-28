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Среди миллионов тендеров выявлены планы 11 ядерных военных баз рф: сотни схем объектов

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Журналисты Danwatch обнаружили в тендерной документации планы 11 объектов хранения ядерного оружия рф. Выявлены детали укреплений, а также причастность европейских брендов к модернизации российских баз.

Среди миллионов тендеров выявлены планы 11 ядерных военных баз рф: сотни схем объектов

Журналисты-расследователи из Danwatch отфильтровали более двух миллионов файлов российских тендеров крупнейших военных подрядчиков. Среди строительных чертежей были обнаружены данные об 11 объектах, используемых для хранения ядерного оружия россии. Передает УНН со ссылкой на Danwatch и Der Spiegel.

Детали

Журналисты датского медиацентра Danwatch, разобрав миллионы файлов тендерной документации строительных объектов рф, получили планы секретных ядерных объектов россии. Оказалось, что в открытом доступе есть планы баз ракетных войск вс рф стратегического назначения.

Согласно информации Danwatch, в рф в общей сложности используют 11 объектов для хранения ядерного оружия.

В отчете говорится об обнаружении сотен планов баз ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный в Оренбургской области.

Территория вокруг города Ясный является одним из 11 мест, откуда россия может запускать свои наземные ракеты большой дальности

- пишет Danwatch.

Датский эксперт по ядерному оружию Ганс Кристенсен описывает документы, к которым получил доступ Danwatch, как "абсолютно беспрецедентные, совершенно невероятные".

Они позволяют понять систематический характер наращивания вооружений. Они раскрывают, "какие приоритеты ставит Россия для модернизации".

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Датский медиацентр проясняет детали относительно структуры объектов хранения ядерного оружия рф

В отчете говорится, что базы снаружи защищены комплексными системами мониторинга с современными средствами ПВО.

По внешнему периметру установлено три уровня электрических заграждений, датчики сейсмической активности и радиоактивности. Также - железобетонные стены, взрывоустойчивые двери и окна; системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками.

Описывается внутренняя планировка объектов, включая расположение помещений для хранения защитных костюмов и оружия, диспетчерских и подземных тоннелей, соединяющих помещения. В документах указаны места, где солдаты едят, спят, отдыхают и тренируются, а также какие тренажеры используют и в какие игры играют в свободное время.

Бывший офицер британской военной разведки назвал утечку таких документов "серьезным сбоем в процедурах" в россии.

Документы потенциально делают военные базы уязвимыми для внешних атак.

- прокомментировал эксперт.

Европейские бренды в модернизации хранилищ ядерного оружия рф

Как пишет Spiegel, к модернизации объектов ядерного вооружения рф причастна продукция немецкой компании Knauf.

Прямые поставки из Германии в агентство, подчиненное министерству обороны россии, невозможны. Впрочем, клиенты из рф не заключают прямых контрактов с западными компаниями.

Тендер от осени 2022 года показывает, как происходит закупка штукатурки Knauf для 368-го полка в Ясном. Ключевой момент в следующем:

  • небольшая компания в Екатеринбурге,
    • со скромным, на первый взгляд, офисом;
      • является единственным претендентом,

        И именно эта компания получает контракт.

        Дочерние компании "Knauf" продают продукцию, произведенную в россии, "почти исключительно независимой торговле строительными материалами. Они не имеют возможности влиять на выбор конечного потребителя, заявил представитель компании "Кнауф" по запросу Spiegel.

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        При этом действует еще один мудреный аспект - это "импортозамещение".

        Как пишет издание, многие санкции можно обойти, если знать только это волшебное слово.

        Например, в июне 2022 года российские дочерние компании Knauf приняли участие в круглом столе с представителями отрасли под названием: "Импортозамещение. Межрегиональное сотрудничество в новых экономических условиях".

        Эксперты строительного портала впоследствии сообщили об этом вопросе под заголовком "Импортозамещение, стиль Knauf: современные решения для смелых проектов".

        При этом Knauf Germany заявила, что "строго соблюдает санкции" и не "активно помогает москве обходить санкции".

        Стратегия - не в экспорте собственной брендовой продукции из Германии, а в ее производстве в россии, говорится в материале Spiegel.

        Например, гипсовый наполнитель Unihard был выведен на российский рынок в качестве замены продукта Knauf Uniflott после того, как поставки Uniflott из Германии были прекращены после начала войны.

        - пишет издание.

        Напомним

        россия расширила условия применения ядерного оружия - это касается как ядерного, так и неядерного нападения, если он угрожает суверенитету или территориальной целостности россии или ее союзников.

        Тегеран может разрешить американским инспекторам МАГАТЭ посещать свои ядерные объекты, если будет достигнут успех в переговорах с Вашингтоном.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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