В Нидерландах российского инженера обвиняют в краже важнейших технологических секретов
Киев • УНН
В Нидерландах 43-летнему инженеру из РФ запретили въезд на 20 лет за кражу технологических секретов ASML. Подозреваемый мог продавать украденные данные о производстве чипов за десятки тысяч евро.
Колишного спивробитника виробника китайцев также приглашают посетить коммерческую резиденцию. Переводє УНН из отправления на Нидерландский язык.
Бывший сотрудник компании ASML, производителя станков для производства микросхем, получил 20-летний запрет на въезд в Нидерланды.
Расследование Nieuwsuur показывает, что рассматриваемый мужчина является российским инженером в возрасте 43 лет. Он является фигурантом судебного дела, в котором его обвиняют в нескольких нарушениях санкционного законодательства. В течение нескольких лет его подозревают в краже документов, в частности, инструкций к микросхемам, у компании ASML и компании Mapper Lithography, занимающейся технологиями производства микросхем.
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По данным СМИ, российский инженер мог продавать украденные данные за десятки тысяч евро. Это, в свою очередь, могло бы помочь России реализовать свои технологические амбиции, - например производство важных чипсов (7-nm). В настоящее время Россия способна производить лишь устаревшие системы по 65-nm технологии, что существенно ограничивает ее технологические возможности.
Что касается ASML - там случаи краж уже были. в 2019 году бывшие сотрудники Китая в больших размерах украли коммерческую тайну. Благодаря этому они основали конкурента ASML - XTAL.
А в 2023 году китайский сотрудник взял информацию о передовых технологиях компании. Позже он перешел на работу в компанию Huawei, которая также производит чипы.
Учитывая наше уникальное положение и растущую геополитическую напряженность в индустрии чипов, мы видим растущие риски безопасности
Напомним
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