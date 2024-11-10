Соединенные Штаты ввели запрет на поставки тайваньских микрочипов ИИ в Китай
Киев • УНН
США официально запретили тайваньской компании TSMC экспортировать в Китай микрочипы для искусственного интеллекта. Запрет касается чипов, произведенных по более совершенному техпроцессу и связанных с ИИ-устройствами.
США официально обязало тайваньскую компанию TSMC не поставлять в Китай микрочипы искусственного интеллекта.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
США запретили тайваньскому производителю экспортировать в Китай микрочипы для применений искусственного интеллекта (ИИ).
По данным агентства Reuters, приказ Белого дома тайваньской компании TSMC, одному из крупнейших контрактных производителей полупроводников, вступает в силу в этот понедельник.
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Мера, введенная министром торговли США касается чипов, произведенных по более совершенному техпроцессу, а также других, имеющих отношение к производству графических процессоров и устройств искусственного интеллекта.
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