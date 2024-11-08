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Тайвань будет платить $1000 за информацию о китайских военных кораблях

Тайвань будет платить $1000 за информацию о китайских военных кораблях

Киев  •  УНН

04:24 • 6335 просмотра

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Береговая охрана Тайваня ввела программу вознаграждений за информацию о китайских военных судах в своих водах. Власти объясняют это ограниченными ресурсами для мониторинга и растущей военной активностью Китая в регионе.

Береговая охрана Тайваня объявила о введении новой инициативы для борьбы с повышенной военной активностью Китая в морских водах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отныне жители острова могут получить вознаграждение в размере тысячи долларов за информацию о китайских военных кораблях или подводных лодках, осуществляющих деятельность в море. Тайвань, который Китаем считается частью его территории, активно противодействует этому, в частности через патрулирование своих вод.

Власти Тайваня объяснили, что введение этой программы является необходимым шагом, поскольку у страны ограничены ресурсы для обеспечения безопасности на море, и «сила людей» может значительно помочь в мониторинге ситуации. Последние годы Китай значительно усилил свое военное присутствие в регионе, что вызывает тревогу на Тайване.

Тайвань планирует приобрести 1000 ударных беспилотников у США29 октября 2024, 08:23 • 13087 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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