Тайвань будет платить $1000 за информацию о китайских военных кораблях

Береговая охрана Тайваня объявила о введении новой инициативы для борьбы с повышенной военной активностью Китая в морских водах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отныне жители острова могут получить вознаграждение в размере тысячи долларов за информацию о китайских военных кораблях или подводных лодках, осуществляющих деятельность в море. Тайвань, который Китаем считается частью его территории, активно противодействует этому, в частности через патрулирование своих вод.

Власти Тайваня объяснили, что введение этой программы является необходимым шагом, поскольку у страны ограничены ресурсы для обеспечения безопасности на море, и «сила людей» может значительно помочь в мониторинге ситуации. Последние годы Китай значительно усилил свое военное присутствие в регионе, что вызывает тревогу на Тайване.

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