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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайвань планирует приобрести 1000 ударных беспилотников у США

Тайвань планирует приобрести 1000 ударных беспилотников у США

Киев  •  УНН

08:23 • 3079 просмотра

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Минобороны Тайваня подписало соглашения на приобретение до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril. Общая стоимость контрактов составляет 360 миллионов долларов.

Министерство обороны Тайваня подписало официальные соглашения с правительством США, которые позволяют ему приобрести до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В конце сентября Тайвань подписал «письмо о предложении и принятии», что является шагом к подписанию контрактов, которые определяют объемы, долларовую стоимость и даты поставок. Ожидается, что эти контракты могут быть подписаны в ближайшее время.

Эти сделки демонстрируют, «что и Тайвань, и США извлекают важные уроки из боевых действий в Украине и используют эти знания в будущих закупках», - цитирует Bloomberg слова контр-адмирала в отставке, старшего директора Фонда защиты демократий Марк Монтгомери.

В июне Государственный департамент США сообщил Конгрессу, что одобрил продажу 291 системы Anduril ALTIUS 600M-V стоимостью 300 миллионов долларов и 720 беспилотников AeroVironment Switchblade 300 «B» стоимостью 60 миллионов долларов.

Согласно сообщениям Anduril, его ALTIUS 600M-V - это многоцелевой самолет, который позволяет одному оператору управлять несколькими беспилотниками. Он имеет дальность полета около 160 километров и время полета почти два часа. Четырехкилограммовая модель AeroVironment может находиться над целью до 20 минут и оснащена специализированной противотанковой боеголовкой. Ее дальность полета составляет около 30 километров.

Добавим

Издание отмечает, что боевые беспилотники превратились в основной компонент современной войны. российские и украинские войска развернули тысячи беспилотников, беспилотные летательные аппараты были использованы во время нападения Ирана на Израиль в апреле.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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