Тайвань планирует приобрести 1000 ударных беспилотников у США
Киев • УНН
Минобороны Тайваня подписало соглашения на приобретение до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment и Anduril. Общая стоимость контрактов составляет 360 миллионов долларов.
Министерство обороны Тайваня подписало официальные соглашения с правительством США, которые позволяют ему приобрести до 1000 ударных беспилотников у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
В конце сентября Тайвань подписал «письмо о предложении и принятии», что является шагом к подписанию контрактов, которые определяют объемы, долларовую стоимость и даты поставок. Ожидается, что эти контракты могут быть подписаны в ближайшее время.
Эти сделки демонстрируют, «что и Тайвань, и США извлекают важные уроки из боевых действий в Украине и используют эти знания в будущих закупках», - цитирует Bloomberg слова контр-адмирала в отставке, старшего директора Фонда защиты демократий Марк Монтгомери.
В июне Государственный департамент США сообщил Конгрессу, что одобрил продажу 291 системы Anduril ALTIUS 600M-V стоимостью 300 миллионов долларов и 720 беспилотников AeroVironment Switchblade 300 «B» стоимостью 60 миллионов долларов.
Согласно сообщениям Anduril, его ALTIUS 600M-V - это многоцелевой самолет, который позволяет одному оператору управлять несколькими беспилотниками. Он имеет дальность полета около 160 километров и время полета почти два часа. Четырехкилограммовая модель AeroVironment может находиться над целью до 20 минут и оснащена специализированной противотанковой боеголовкой. Ее дальность полета составляет около 30 километров.
Добавим
Издание отмечает, что боевые беспилотники превратились в основной компонент современной войны. российские и украинские войска развернули тысячи беспилотников, беспилотные летательные аппараты были использованы во время нападения Ирана на Израиль в апреле.
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