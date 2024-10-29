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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

Тайвань планує придбати 1000 ударних безпілотників в США

Київ • УНН

 • 13360 перегляди

Міноборони Тайваню підписало угоди на придбання до 1000 ударних безпілотників у компаній AeroVironment та Anduril. Загальна вартість контрактів складає 360 мільйонів доларів.

Тайвань планує придбати 1000 ударних безпілотників в США

Міністерство оборони Тайваню підписало офіційні угоди з урядом США, які дозволяють йому придбати до 1000 ударних безпілотників у компаній AeroVironment Inc. і Anduril Industries Inc. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Наприкінці вересня Тайвань підписав "лист про пропозицію і прийняття", що є кроком до підписання контрактів, які визначають обсяги, доларову вартість і дати поставок. Очікується, що ці контракти можуть бути підписані найближчим часом.

Ці угоди демонструють, "що і Тайвань, і США отримують важливі уроки з бойових дій в Україні і використовують ці знання в майбутніх закупівлях", - цитує Bloomberg слова контр-адмірала у відставці, старшого директора Фонду захисту демократій Марк Монтгомері.

У червні Державний департамент США повідомив Конгрес, що схвалив продаж 291 системи Anduril ALTIUS 600M-V вартістю 300 мільйонів доларів і 720 безпілотників AeroVironment Switchblade 300 "B" вартістю 60 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленнями Anduril, його ALTIUS 600M-V - це багатоцільовий літак, який дозволяє одному оператору керувати кількома безпілотниками. Він має дальність польоту близько 160 кілометрів і час польоту майже дві години. Чотирикілограмова модель AeroVironment може перебувати над ціллю до 20 хвилин і оснащена спеціалізованою протитанковою боєголовкою. Її дальність польоту становить близько 30 кілометрів.

Додамо

Видання зазначає, що бойові безпілотники перетворилися на основний компонент сучасної війни. російські та українські війська розгорнули тисячі безпілотників, безпілотні літальні апарати були використані під час нападу Ірану на Ізраїль у квітні.

Китай вивчає військовий досвід у білорусі: що цікавить КНР29.10.24, 10:02 • 14080 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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