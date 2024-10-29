Китай вивчає військовий досвід у білорусі: що цікавить КНР
Київ • УНН
Представники КНР брали участь у військових навчаннях в білорусі протягом останніх 3-4 місяців. Китай цікавиться досвідом використання безпілотників, розмінування та штурму будівель у контексті війни в Україні.
Представники КНР брали участь у військових навчаннях в білорусі, вивчаючи досвід республіки у зв'язку з війною в Україні, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
"Китайська Народна Республіка (КНР), ймовірно, вивчає уроки російських військових через білоруські сили", - йдеться у звіті.
Як повідомляється, командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко заявив 27 жовтня, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у білорусі протягом останніх трьох-чотирьох місяців.
Денисенко стверджував, що КНР зацікавлена в уроках, отриманих білоруськими військами у зв'язку з війною в Україні, таких як використання безпілотників, розмінування окопів та штурм будівель.
Доповнення
23 жовтня Міноборони білорусі заявило про початок підготовки до спільних з росією військових навчань "запад-2025". Метою є перевірка боєготовності регіонального угрупування військ та їх здатності спільно виконувати завдання.
білоруський диктатор олександр лукашенко назвав "нісенітницею" інформацію, що війська Північної Кореї направляються для підтримки війни росії в Україні, але визнав, що це було б серйозною ескалацією конфлікту.