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Китай изучает военный опыт через Беларусь: что интересует КНР

Китай изучает военный опыт через Беларусь: что интересует КНР

Киев  •  УНН

08:02 • 6116 просмотра

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Представители КНР участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних 3-4 месяцев. Китай интересуется опытом использования беспилотников, разминирования и штурма зданий в контексте войны в Украине.

Представители КНР участвовали в военных учениях в беларуси, изучая опыт  в связи с войной в Украине, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН

"Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки российских военных через белорусские силы", - говорится в отчете. 

Как сообщается, командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил 27 октября, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в беларуси в течение последних трех-четырех месяцев.

 Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.

Дополнение 

23 октября Минобороны Беларуси заявило о начале подготовки к совместным с Россией военным учениям "запад-2025". Целью является проверка боеготовности региональной группировки войск и их способности совместно выполнять задачи.

белорусский диктатор александр лукашенко назвал "чушью" информацию, что войска Северной Кореи направляются для поддержки войны россии в Украине, но признал, что это было бы серьезной эскалацией конфликта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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