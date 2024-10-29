Китай изучает военный опыт через Беларусь: что интересует КНР
Киев • УНН
Представители КНР участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних 3-4 месяцев. Китай интересуется опытом использования беспилотников, разминирования и штурма зданий в контексте войны в Украине.
Представители КНР участвовали в военных учениях в беларуси, изучая опыт в связи с войной в Украине, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
"Китайская Народная Республика (КНР), вероятно, изучает уроки российских военных через белорусские силы", - говорится в отчете.
Как сообщается, командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко заявил 27 октября, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в беларуси в течение последних трех-четырех месяцев.
Денисенко утверждал, что КНР заинтересована в уроках, полученных белорусскими войсками в связи с войной в Украине, таких как использование беспилотников, разминирование окопов и штурм зданий.
Дополнение
23 октября Минобороны Беларуси заявило о начале подготовки к совместным с Россией военным учениям "запад-2025". Целью является проверка боеготовности региональной группировки войск и их способности совместно выполнять задачи.
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