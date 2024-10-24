лукашенко вважає "нісенітницею" інформацію про відправку військ КНДР для війни в Україні, але визнає ризик ескалації
Київ • УНН
Диктатор з білорусі відкидує інформацію підготовку північнокорейських військ для війни в Україні. Він заявив, що білорусь не планує нападати, але готова застосувати ядерну зброю для самозахисту.
білоруський диктатор олександр лукашенко назвав "нісенітницею" інформацію, що війська Північної Кореї направляються для підтримки війни росії в Україні, але визнав, що це було б серйозною ескалацією конфлікту. Про це УНН повідомляє із посиланням на Politico.
В інтерв'ю BBC Лукашенко відкинув повідомлення про те, що Північна Корея відправляє солдатів воювати разом із російськими військами, але сказав:
"Це був би крок до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення".
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Коментарі Лукашенка пролунали після того, як США і НАТО заявили, що мають докази того, що північнокорейські війська вже перекинуті в Росію.
Білоруський диктатор, ключовий прихильник володимира путіна і його війни в Україні, заявив, що російський президент не просив білоруські війська приєднатися до вторгнення. Однак білорусь далеко не завжди була осторонь російської війни - і в червні 2023 року росія перекинула своєму сусідові партію тактичної ядерної зброї.
Відповідаючи на запитання, чи готовий путін застосувати ядерну зброю, розміщену в білорусі, лукашенко наполягає, що його союзник "ніколи" не застосує зброю без згоди білоруського лідера.
лукашенко заявив, що його країна "повністю готова" застосувати зброю в разі потреби, але "тільки якщо черевик хоч одного (іноземного - ред.) солдата ступить на територію білорусі".
"Ми не плануємо ні на кого нападати", - додав він.
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