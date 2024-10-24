лукашенко считает "чушью" информацию об отправке войск КНДР для войны в Украине, но признает риск эскалации

белорусский диктатор александр лукашенко назвал "чушью" информацию, что войска Северной Кореи направляются для поддержки войны россии в Украине, но признал, что это было бы серьезной эскалацией конфликта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

В интервью BBC лукашенко отверг сообщения о том, что Северная Корея отправляет солдат воевать вместе с российскими войсками, но сказал:

"Это был бы шаг к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже беларуси, оказались на линии соприкосновения".

Глава Пентагона: есть доказательства, что в россии есть войска КНДР

Комментарии лукашенко прозвучали после того, как США и НАТО заявили, что имеют доказательства того, что северокорейские войска уже переброшены в россию.

белорусский диктатор, ключевой сторонник владимира путина и его войны в Украине, заявил, что российский президент не просил белорусские войска присоединиться к вторжению. Однако беларусь далеко не всегда была в стороне от российской войны - и в июне 2023 года россия перебросила своему соседу партию тактического ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, готов ли путин применить ядерное оружие, размещенное в беларуси, лукашенко настаивает, что его союзник "никогда" не применит оружие без согласия белорусского лидера.

лукашенко заявил, что его страна "полностью готова" применить оружие в случае необходимости, но "только если ботинок хоть одного (иностранного - ред.) солдата ступит на территорию беларуси".

"Мы не планируем ни на кого нападать", - добавил он.

лукашенко считает, что война в Украине в этом году не закончится