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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
лукашенко считает, что война в Украине в этом году не закончится

лукашенко считает, что война в Украине в этом году не закончится

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 17:52  •  1147 просмотра

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Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что война в Украине не закончится в 2024 году.

В интервью росСМИ самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко спрогнозировал, что российская война в Украине в этом году не закончится. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ, передает УНН.

Детали

белорусский диктатор лукашенко в интервью российской пропагандистке скабеевой заявил, что война в Украине в нынешнем году не закончится. Он предположил, что если бы ему сказали, что война закончится в конце этого года, то он бы ответил: "Нет, война в этом году не закончится".

Напомним

Также лукашенко заявил, что россия хочет гарантий, что после перемирия Украину не начнут перевооружать. Он также заверил, что россия не применит ядерное оружие в беларуси без согласования с местными властями.

К тому же белорусский диктатор заявил, что ввод войск НАТО в Украину может спровоцировать россию использовать опасное оружие.

лукашенко будет баллотироваться на очередных выборах в беларуси 23 октября 2024, 13:34 • 11096 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война