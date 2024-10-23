лукашенко считает, что война в Украине в этом году не закончится

В интервью росСМИ самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко спрогнозировал, что российская война в Украине в этом году не закончится. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ, передает УНН.

Детали

белорусский диктатор лукашенко в интервью российской пропагандистке скабеевой заявил, что война в Украине в нынешнем году не закончится. Он предположил, что если бы ему сказали, что война закончится в конце этого года, то он бы ответил: "Нет, война в этом году не закончится".

Напомним

Также лукашенко заявил, что россия хочет гарантий, что после перемирия Украину не начнут перевооружать. Он также заверил, что россия не применит ядерное оружие в беларуси без согласования с местными властями.

К тому же белорусский диктатор заявил, что ввод войск НАТО в Украину может спровоцировать россию использовать опасное оружие.

лукашенко будет баллотироваться на очередных выборах в беларуси