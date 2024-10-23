лукашенко считает, что война в Украине в этом году не закончится
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что война в Украине не закончится в 2024 году.
В интервью росСМИ самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко спрогнозировал, что российская война в Украине в этом году не закончится. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ, передает УНН.
Детали
белорусский диктатор лукашенко в интервью российской пропагандистке скабеевой заявил, что война в Украине в нынешнем году не закончится. Он предположил, что если бы ему сказали, что война закончится в конце этого года, то он бы ответил: "Нет, война в этом году не закончится".
Напомним
Также лукашенко заявил, что россия хочет гарантий, что после перемирия Украину не начнут перевооружать. Он также заверил, что россия не применит ядерное оружие в беларуси без согласования с местными властями.
К тому же белорусский диктатор заявил, что ввод войск НАТО в Украину может спровоцировать россию использовать опасное оружие.
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