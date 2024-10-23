лукашенко вважає, що війна в Україні цього року не закінчиться
Київ • УНН
самопроголошений президент білорусі лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що війна в Україні не закінчиться у 2024 році.
В інтерв'ю росЗМІ самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко спрогнозував, що російська війна в Україні цього року не закінчиться. Про це повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ, передає УНН.
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білоруський диктатор лукашенко в інтерв'ю російській пропагандистці скабєєвій заявив, що війна в Україні в нинішньому році не закінчиться. Він припустив, що якби йому сказали, що війна закінчиться наприкінці цього року, то він би відповів: "Ні, війна цього року не закінчиться".
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Також лукашенко заявив, що росія хоче гарантій, що після перемир'я Україну не почнуть переозброювати. Він також запевнив, що росія не застосує ядерну зброю в білорусі без узгодження з місцевою владою.
До того ж білоруський диктатор заявив, що введення військ НАТО в Україну може спровокувати росію використовувати небезпечну зброю.
лукашенко балотуватиметься на чергових виборах у Білорусі23.10.24, 16:34 • 16381 перегляд