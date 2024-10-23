лукашенко балотуватиметься на чергових виборах у Білорусі
Київ • УНН
Олександр лукашенко заявив про намір брати участь у президентських виборах у Білорусі 2025 року. Парламент призначив вибори на 26 січня, лукашенко обіймає посаду президента з 1994 року.
білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що знову балотуватиметься на посаду президента наступного року. Пише УНН з посиланням на ВВС.
Так, Олю, піду
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Стало відомо, що парламент Білорусі призначив вибори на 26 січня.Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Після виборів 2020 року в країні почалися масштабні протести, які були жорстоко придушені.
Нагадаємо
У Білорусі заявляють, що розпочали спільні військові навчання «захід-2025» із Росією.