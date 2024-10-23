лукашенко будет баллотироваться на очередных выборах в беларуси
Киев • УНН
александр лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в беларуси в 2025 году. Парламент назначил выборы на 26 января, лукашенко занимает пост президента с 1994 года.
белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что снова будет баллотироваться на пост президента в следующем году. Пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Да, оля, пойду
Дополнительно
Стало известно, что парламент беларуси назначил выборы на 26 января.Лукашенко занимает пост президента беларуси с 1994 года. После выборов в 2020 году в стране начались масштабные протесты, которые были жестоко подавлены.
Напомним
В беларуси заявляют, что начали совместные военные учения "запад-2025" с россией.