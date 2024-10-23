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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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беларусь и россия начали подготовку к совместным военным учениям

беларусь и россия начали подготовку к совместным военным учениям

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 12:18  •  7479 просмотра

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Минобороны беларуси заявило о начале подготовки к совместным с россией военным учениям «запад-2025». Целью является проверка боеготовности региональной группировки войск и их способности совместно выполнять задачи.

В беларуси заявляют, что начали совместные военные учения "запад-2025" с россией. Об этом белорусским СМИ сообщило министерство обороны страны, пишет УНН.

Детали

белорусский министр обороны виктор хренин во время коллегии министерства, в которой приняли участие российские военные чиновники, заявил о начале проведения совместных военных учений. Он сказал, что генеральные штабы обеих стран начали подготовку учений "запад-2025". Заявленная цель учений - проверка на практике уровня боеготовности региональной группировки войск, а также их способность совместно выполнять поставленные задачи.

По его словам, военное сотрудничество продолжается на текущем уровне - россия и беларусь продолжают оказывать друг другу военную поддержку и поставлять военную технику.

Также он заявил, что 360 белорусских военных проходят обучение в россии.

Напомним,

В 2022 году после проведения в беларуси учений "запад" россия начала полномасштабное вторжение в Украину - в том числе с белорусской территории.

В сентябре белорусский диктатор лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие, если НАТО пересечет границу беларуси. Он утверждает, что это приведет к третьей мировой войне и вовлечению россии.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года23 октября 2024, 09:58 • 9196 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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