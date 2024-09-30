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білорусь почала перевірку бойової готовності ВПС і військ ППО

білорусь почала перевірку бойової готовності ВПС і військ ППО

Київ • УНН

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У Білорусі стартував новий етап перевірки з'єднань і частин збройних сил. Основна увага приділяється готовності ВПС і військ ППО, можливі обмеження руху цивільного транспорту.

У Білорусі розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил. Основний  акцент - на готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС і військ ППО. Про це заявляє міністерство оборони Білорусі, передає УНН

З 30 вересня розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил - першого заступника міністра оборони республіки Білорусь. Основний акцент перевірки - на готовності та здатності виконувати завдання за призначенням військовими частинами і підрозділами ВПС і військ ППО

- йдеться в повідомленні.

Міноборони рб стверджує, що перевірки будуть планово нарощуватися із залученням для виконання «навчально-бойових завдань усіх полігонів збройних сил».

Також повідомляється, що особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони.

Міноборони РБ зазначає, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Моніторинговий телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляє, що до перевірки можуть залучити 2 зенітних ракетних і 2 радіотехнічні бригади, 5 зенітних ракетних полків і 3 авіаційні бази.

У березні-квітні 2024 р. проводилася перевірка бойової готовності 120-ї зенітної ракетної бригади.

Доповнення

27 вересня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що в разі, якщо НАТО нападе на Білорусь, буде застосовано ядерну зброю. За його словами, військові НАТО вже нібито «вишикувалися вздовж кордону, особливо польського».

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня під час виступу на Радбезі ООН заявив, що російський диктатор Володимир Путін втягує Білорусь у війну з Україною, і йому нема чого на це сказати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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