білорусь почала перевірку бойової готовності ВПС і військ ППО

У Білорусі розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил. Основний акцент - на готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС і військ ППО. Про це заявляє міністерство оборони Білорусі, передає УНН.

З 30 вересня розпочато черговий етап перевірки з'єднань і військових частин збройних сил під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил - першого заступника міністра оборони республіки Білорусь. Основний акцент перевірки - на готовності та здатності виконувати завдання за призначенням військовими частинами і підрозділами ВПС і військ ППО