беларусь начала проверку боевой готовности ВВС и войск ПВО

В беларуси начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил. Основной акцент — на готовности и способности выполнять задачи воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО. Об этом заявляет министерство обороны беларуси, передает УНН.

С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны республики беларусь. Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО - говориться в сообщении.

Минобороны рб утверждает, что проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения "учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил".

Также сообщается, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

Минобороны рб отмечает, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщает, что к проверке могут привлечены 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы.

В марте-апреле 2024 г. проводилась проверка боевой готовности 120-й зенитной ракетной бригады.

Дополнение

27 сентября белорусский правитель александр лукашенко заявил, что в случае, если НАТО нападет на беларусь, будет применено ядерное оружие. По его словам, военные НАТО уже якобы "выстроились вдоль границы, особенно польской".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября во время выступления на Совбезе ООН заявил, что российский диктатор владимир путин втягивает беларусь в войну с Украиной, и ему нечего на это сказать.