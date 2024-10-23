білорусь і росія розпочали підготовку до спільних військових навчань
Київ • УНН
Міноборони білорусі заявило про початок підготовки до спільних з росією військових навчань "запад-2025". Метою є перевірка боєготовності регіонального угрупування військ та їх здатності спільно виконувати завдання.
У білорусі заявляють, що почали спільні військові навчання "запад-2025" з росією. Про це білоруським ЗМІ повідомило міністерство оборони країни, пише УНН.
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Білоруський міністр оборони віктор хрєнін під час колегії міністерства, в якій взяли участь російські військовопосадовці, заявив про початок проведення спільних військових навчань. Він сказав, що генеральні штаби обох країн почали підготовку навчань "запад-2025". Заявлена мета навчань – перевірка на практиці рівня боєготовності регіонального угрупування військ, а також їх здатність спільно виконувати поставлені завдання.
За його словами, військове співробітництво продовжується на поточному рівні – росія та білорусь продовжують надавати один одному військову підтримку та поставляти військову техніку.
Також він заявив, що 360 білоруських військових проходять навчання у росії.
Нагадаємо
У 2022 році після проведення в Білорусі навчань "Захід" росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – в тому числі з білоруської території.
У вересні білоруський диктатор лукашенко заявив про готовність застосувати ядерну зброю, якщо НАТО перетне кордон білорусі. Він стверджує, що це призведе до третьої світової війни та залучення росії.
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