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білорусь і росія розпочали підготовку до спільних військових навчань

Київ • УНН

 • 16980 перегляди

Міноборони білорусі заявило про початок підготовки до спільних з росією військових навчань "запад-2025". Метою є перевірка боєготовності регіонального угрупування військ та їх здатності спільно виконувати завдання.

білорусь і росія розпочали підготовку до спільних військових навчань

У білорусі заявляють, що почали спільні військові навчання "запад-2025" з росією. Про це білоруським ЗМІ повідомило міністерство оборони країни, пише УНН.

Деталі

Білоруський міністр оборони віктор хрєнін під час колегії міністерства, в якій взяли участь російські військовопосадовці, заявив про початок проведення спільних військових навчань. Він сказав, що генеральні штаби обох країн почали підготовку навчань "запад-2025". Заявлена мета навчань – перевірка на практиці рівня боєготовності регіонального угрупування військ, а також їх здатність спільно виконувати поставлені завдання.

За його словами, військове співробітництво продовжується на поточному рівні – росія та білорусь продовжують надавати один одному військову підтримку та поставляти військову техніку.

Також він заявив, що 360 білоруських військових проходять навчання у росії.

Нагадаємо

У 2022 році після проведення в Білорусі навчань "Захід" росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – в тому числі з білоруської території.

У вересні білоруський диктатор лукашенко заявив про готовність застосувати ядерну зброю, якщо НАТО перетне кордон білорусі. Він стверджує, що це призведе до третьої світової війни та залучення росії.

Президентські вибори у білорусі призначено на 26 січня 2025 року23.10.24, 12:58 • 13654 перегляди

Анастасія Рябоконь

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