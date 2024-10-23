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лукашенко говорить про бажання росії отримати "гарантії" від Заходу для миру в Україні

Київ • УНН

 • 21259 перегляди

лукашенко заявив, що росія хоче гарантій, що після перемир'я Україну не почнуть переозброювати. Він також запевнив, що росія не застосує ядерну зброю в Білорусі без узгодження з місцевою владою.

лукашенко говорить про бажання росії отримати "гарантії" від Заходу для миру в Україні

білоруський диктатор лукашенко оцінив заявив про бажання росії отримати гарантії у війні з Україною. Про це він сказав журналісту ВВС, пише УНН.

Деталі

лукашенко заявив, що росія і білорусь вважають, що для досягнення миру потрібні переговори. Він додав, що росія хоче гарантій, що встановивши перемир'я, партнери "не почали підвозити в Україну боєприпаси і переозброювати українську армію".

Крім того, він зазначив, що росія ніколи не застосує ядерну зброю, яка є в білорусі, без узгодження з місцевим керівництвом.

Нагадаємо

Міноборони білорусі заявило про початок підготовки до спільних з росією військових навчань "запад-2025". Метою є перевірка боєготовності регіонального угрупування військ та їх здатності спільно виконувати завдання.

лукашенко балотуватиметься на чергових виборах у Білорусі23.10.24, 16:34 • 16381 перегляд

Анастасія Рябоконь

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