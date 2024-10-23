лукашенко говорит о желании россии получить "гарантии" от Запада для мира в Украине

белорусский диктатор лукашенко оценил заявил о желании россии получить гарантии в войне с Украиной. Об этом он сказал журналисту ВВС, пишет УНН.

Детали

лукашенко заявил, что россия и беларусь считают, что для достижения мира нужны переговоры. Он добавил, что россия хочет гарантий, что установив перемирие, партнеры "не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать украинскую армию".

Кроме того, он отметил, что россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в беларуси, без согласования с местным руководством.

Напомним

Минобороны беларуси заявило о начале подготовки к совместным с россией военным учениям "запад-2025". Целью является проверка боеготовности региональной группировки войск и их способности совместно выполнять задачи.

лукашенко будет баллотироваться на очередных выборах в беларуси