лукашенко говорит о желании россии получить "гарантии" от Запада для мира в Украине
Киев • УНН
лукашенко заявил, что россия хочет гарантий, что после перемирия Украину не начнут перевооружать. Он также заверил, что россия не применит ядерное оружие в беларуси без согласования с местными властями.
белорусский диктатор лукашенко оценил заявил о желании россии получить гарантии в войне с Украиной. Об этом он сказал журналисту ВВС, пишет УНН.
Детали
лукашенко заявил, что россия и беларусь считают, что для достижения мира нужны переговоры. Он добавил, что россия хочет гарантий, что установив перемирие, партнеры "не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать украинскую армию".
Кроме того, он отметил, что россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в беларуси, без согласования с местным руководством.
Напомним
Минобороны беларуси заявило о начале подготовки к совместным с россией военным учениям "запад-2025". Целью является проверка боеготовности региональной группировки войск и их способности совместно выполнять задачи.
лукашенко будет баллотироваться на очередных выборах в беларуси 23 октября 2024, 13:34 • 11195 просмотров