Якщо в Україну введуть війська НАТО, то рф може дістати зі складів найнебезпечнішу зброю - лукашенко
Київ • УНН
Білоруський диктатор заявив, що введення військ НАТО в Україну може спровокувати росію використати найнебезпечнішу зброю. лукашенко зробив цю заяву на полях саміту БРІКС у Казані.
Якщо в Україну введуть війська НАТО, то росія може дістати зі складів найнебезпечнішу зброю. Про це білоруський диктатор олександр лукашенко заявив на полях саміту БРІКС у Казані, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
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Білоруський диктатор зробив цю заяву в контексті відповіді на інформацію про ймовірну присутність північнокорейських військових на боці росії, що може стати приводом для введення в Україну військ НАТО.
"Швидше за все, ні. Я в це не вірю. Тому що, зробивши цей крок, росіяни розуміють, що буде крок у відповідь. Він небажаний для Росії. Ну, якщо вони (Україна та Захід. - прим.) захочуть ввести туди війська НАТО - інша війна. Тоді військові росії можуть дістати найнебезпечнішу зброю зі своїх складів", - заявив лукашенко.
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