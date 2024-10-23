Если в Украину введут войска НАТО, то рф может достать со складов самое опасное оружие - лукашенко

Если в Украину введут войска НАТО, то россия может достать со складов опасное оружие. Об этом белорусский диктатор александр лукашенко заявил на полях саммита БРИКС в Казани, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

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Белорусский диктатор сделал это заявление в контексте ответа на информацию о вероятном присутствии северокорейских военных на стороне россии, что может стать поводом для ввода в Украину войск НАТО.

"Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для россии. Ну, если они (Украина и Запад. - прим.) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные россии могут достать самое опасное оружие со своих складов", - заявил лукашенко.

лукашенко говорит о желании россии получить "гарантии" от Запада для мира в Украине