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Если в Украину введут войска НАТО, то рф может достать со складов самое опасное оружие - лукашенко

Если в Украину введут войска НАТО, то рф может достать со складов самое опасное оружие - лукашенко

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 17:29  •  3594 просмотра

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Белорусский диктатор заявил, что ввод войск НАТО в Украину может спровоцировать россию использовать опаснейшее оружие. лукашенко сделал это заявление на полях саммита БРИКС в Казани.

Если в Украину введут войска НАТО, то россия может достать со складов опасное оружие. Об этом белорусский диктатор александр лукашенко заявил на полях саммита БРИКС в Казани, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

Белорусский диктатор сделал это заявление в контексте ответа на информацию о вероятном присутствии северокорейских военных на стороне россии, что может стать поводом для ввода в Украину войск НАТО.

"Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для россии. Ну, если они (Украина и Запад. - прим.) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные россии могут достать самое опасное оружие со своих складов", - заявил лукашенко.

лукашенко говорит о желании россии получить "гарантии" от Запада для мира в Украине23 октября 2024, 17:07 • 6045 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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