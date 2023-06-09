росія може почати виробляти іранські безпілотники на своїй території наступного року - розвіддані

КИЇВ. 9 червня. УНН. Білий дім оприлюднив нові подробиці про поглиблення співпраці між росією та Іраном у галузі виробництва військових безпілотників, у тому числі про маршрут постачання, який Іран використовує для відправлення своїх безпілотних літальних апаратів на передову в Україні, та про місце можливого російського заводу. Про це пише Financial Times, інформує УНН.