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The Guardian

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росія може почати виробляти іранські безпілотники на своїй території наступного року - розвіддані

Київ • УНН

 • 253992 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Білий дім оприлюднив нові подробиці про поглиблення співпраці між росією та Іраном у галузі виробництва військових безпілотників, у тому числі про маршрут постачання, який Іран використовує для відправлення своїх безпілотних літальних апаратів на передову в Україні, та про місце можливого російського заводу. Про це пише Financial Times, інформує УНН.

росія може почати виробляти іранські безпілотники на своїй території наступного року - розвіддані

Деталі

Ця інформація є частиною постійного потоку розсекречених відомостей про військові зв'язки між москвою та Тегераном, оскільки Вашингтон прагне посилити тиск на путіна.

"Дрони виробляються в Ірані, переправляються через Каспійське море з Амірабаду (Іран) до махачкали (росія), а потім використовуються російськими військами в бойових діях проти України", - сказав Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки США. "Ми також стурбовані тим, що росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА всередині росії".

США опублікували супутниковий знімок російської особливої економічної зони "Алабуга", на якому, за їхніми словами, показано, де москва, ймовірно, робитиме іранські безпілотники. Кірбі сказав, що США мають інформацію, яка вказує на те, що росія отримує матеріали з Ірану для будівництва майданчика з виробництва безпілотників.

Минулого року США оприлюднили супутникові знімки та розвідувальні дані, які вказують на те, що Іран продав москві сотні бойових безпілотників. Минулого місяця Білий дім попередив, що росія хоче купити більше ударних безпілотників в Ірані після того, як витратила більшу частину 400 безпілотників, які вона раніше закупила в Тегерані. Станом на травень росія отримала з Ірану сотні бойових безпілотників односторонньої дії та обладнання, пов'язане з виробництвом безпілотників, повідомив Кірбі в п'ятницю.

Адміністрація президента Джо Байдена також попередила,що Іран розглядає можливість продажу росії сотень балістичних ракет, але поки що така угода не відбулася.

Іран заперечує участь у війні в Україні та продаж безпілотників росії для використання на полі бою. Але іранське військове командування висловило зацікавленість у зміцненні військових зв'язків із москвою, зокрема, у купівлі винищувачів Су російського виробництва для зміцнення своїх військово-повітряних сил.

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