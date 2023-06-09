россия может начать производить иранские беспилотники на своей территории в следующем году - разведданные

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Эта информация является частью постоянного потока рассекреченных сведений о военных связях между москвой и Тегераном, поскольку Вашингтон стремится усилить давление на путина.

"Дроны производятся в Иране, переправляются через Каспийское море из Амирабада (Иран) в махачкалу (россия), а затем используются российскими войсками в боевых действиях против Украины", — сказал Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США. "Мы также обеспокоены тем, что россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА внутри россии".

США опубликовали спутниковый снимок российской особой экономической зоны "Алабуга", на котором, по их словам, показано, где москва, вероятно, будет делать иранские беспилотники. Кирби сказал, что США располагают информацией, указывающей на то, что россия получает материалы из Ирана для строительства площадки по производству беспилотников.

В прошлом году США обнародовали спутниковые снимки и разведывательные данные, указывающие на то, что Иран продал москве сотни боевых беспилотников. В прошлом месяце Белый дом предупредил, что россия хочет купить больше ударных беспилотников в Иране после того, как потратила большую часть 400 беспилотников, которые она ранее закупила в Тегеране. По состоянию на май россия получила из Ирана сотни боевых беспилотников одностороннего действия и оборудование, связанное с производством беспилотников, сообщил Кирби в пятницу.

Администрация президента Джо Байдена также предупредила, что Иран рассматривает возможность продажи россии сотен баллистических ракет, но пока что такая сделка не состоялась.

Иран отрицает участие в войне в Украине и продажу беспилотников россии для использования на поле боя. Но иранское военное командование выразило заинтересованность в укреплении военных связей с москвой, в частности, в покупке истребителей Су российского производства для укрепления своих военно-воздушных сил.