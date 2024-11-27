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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как рф получает микросхемы для ракет и истребителей: схема через компании лукашенко

Как рф получает микросхемы для ракет и истребителей: схема через компании лукашенко

Киев  •  УНН

 • 1192 просмотра

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белорусские компании, связанные с лукашенко, заработали $125 млн на поставках микросхем для российской военной техники. Среди поставленной продукции-Запрещенные западные компоненты для ракет и истребителей.

белорусские компании, связанные с окружением диктатора александра лукашенко, помогают россии обходить санкции, поставляя микросхемы для ее военной техники. За два года они заработали более $125 млн, включая продукцию западного производства, запрещенную к экспорту. Пишет УНН со ссылкой на расследование "Белорусского расследовательского центра".

С сентября 2022 года по июнь 2024 года белорусские компании заработали более $125 млн на поставках микросхем в россию. Что интересно, часть из них - почти на $400 тыс.-произведена в США и странах Евросоюза, хотя такая продукция запрещена к продаже в россию и беларусь с начала полномасштабной войны. Но запреты не остановили: за 22 месяца из беларуси в россию было отправлено почти 10 тысяч микросхем западного производства.

Одним из ключевых игроков оказалась компания "Алексвит лтд", которая отправила в россию 131 микросхему производства США, Германии и Финляндии. Этой фирмой руководит Сергей Борисюк, ранее работавший в Государственном таможенном комитете беларуси. После начала войны выручка компании утроилась и в 2023 году составила $247 млн. Помимо микросхем, компания поставляет в россию шины и другие санкционные товары.

Не отстает и "Логистическая компания Восток", которая продала более 1,5 тыс. микросхем с декабря 2022 по март 2023 года. Ее владелец Алексей Матвеев связан с Сергеем Тетериным, близким к александру лукашенко бизнесменом, находящимся под санкциями ЕС.

Микросхемы, поставленные из беларуси, используются в российской военной технике, такой как истребители Су-34 и Су-35С, ракеты "Калибр" и беспилотники "Орион". Эти устройства помогают наносить удары по Украине, включая применение управляемых авиабомб. Среди производителей таких микросхем-американская компания Intel.

Компании, связанные с окружением лукашенко, активно ищут способы обхода санкций. Например," ОФС-экспорт", связанная с кошельком лукашенко Александром Шакутиным, отправила в ооссию более 1 200 микросхем, а "Торговый дом Экспортторг", связанный с бывшим помощником Виктора Лукашенко Александром Зайцевым, продолжает экспортировать санкционные товары, включая технику Apple и моторную смазку.

Эти схемы-лишь верхушка айсберга. белорусские компании продолжают поставлять запрещенные товары в россию, нарушая международные ограничения, и получают от этого огромные прибыли. Однако последствия для них могут оказаться гораздо более серьезными, особенно если санкционное давление со стороны запада усилится.

Дополнение 

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие

Напомним

Европейский Союз рассматривает новые санкции против китайских компаний за помощь террористическому государству в разработке БпЛА, используемых в войне против Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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