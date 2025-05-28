Літній наступ рф: Україна готується до масштабної атаки на Донеччину – WP

росія цього літа може розпочати масштабний наступ на Донецьку область, яку окупанти намагаються завоювати з початку війни ще у 2014 році. Україна готується відбивати посилений наступ. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських військових чиновників та аналітиків, передає УНН.

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Попередження щодо наступу, який, за словами деяких аналітиків, вже почався, з'явилися на тлі відсутності прогресу у мирному процесі, ініційованому за посередництва США, а також безрезультатних дипломатичних зустрічей. росія відхилила неодноразові заклики США та Європи до негайного припинення вогню.

Американські аналітики заявили, що президент росії володимир путін, схоже, впевнений, що він все ще може виграти війну військовим шляхом. Хоча санкції та великі втрати поступово підривають потужність військової машини кремля. Експерти кажуть, це літо може бути останнім шансом москви для серйозного поштовху.

Контроль над Донецькою областю був пріоритетом для путіна з тих пір, як йому не вдалося захопити Київ на початку повномасштабного вторгнення у ​​2022 році. У вересні того ж року путін оголосив всю Донецьку область разом із трьома іншими українськими областями частиною російської федерації, незважаючи на те, що жодної з них повністю він не зміг захопити.

Розуміння того, що росія не зупиниться на захопленому, з'являється на тлі заяв москви буцімто у прагненні завершити війну дипломатичним шляхом. Паралельно у кремлі заявляють, що припинення бойових дій може бути досягнуто лише шляхом усунення "корінних причин" нападу. Після прямих переговорів між росією та Україною у Стамбулі 16 травня кожна сторона погодилася скласти меморандум, в якому будуть детально викладені її принципи щодо укладення мирної угоди.

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Тим часом росія минулими вихідними завдала одних із найбільш масованих та жорстоких авіаударів по Україні з початку вторгнення.

Аналітики кажуть, що поряд з основним наступом на Донецьк, близько 70 відсотків якого росія контролює, вона планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей на північному сході України, щоб посилити тиск на і без того перевантажені українські війська на передовій, а також на кордоні з Сумською та Харківською областями на північному сході України.

росії знадобилося 80 000 військових, щоб у лютому 2024 року після виснажливої ​​облоги взяти невелике місто Авдіївка на Донеччині. Наразі на кордоні Сумської та Харківської областей розміщено 125 000 російських військових. Цього, за даними, оприлюдненими українською військовою розвідкою, далеко не достатньо, щоб взяти два обласні центри.

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Швидше за все, ці війська будуть використані для окупації клаптиків української землі вздовж кордону, сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк. росія вже заявила, що прагне створити "буферні зони" вздовж кордону, щоб запобігти подальшим вторгненням України до курської або бєлгородської областей росії.

Однак, за словами Черняка, московські війська використовуватимуть ці нові опорні пункти всередині України, щоб чинити тиск на обидва обласні центри, зокрема на місто Суми. Російські війська вже захопили чотири села вздовж кордону, написав у вівторок у Facebook губернатор Сумської області Олег Григоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що Україна бачить з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що російський диктатор володимир путін і його оточення не планують завершувати війну, а навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції.