"Безжальні удари по цивільних цілях": Польща відреагувала на останні російські атаки по Україні
Київ • УНН
Польське МЗС рішуче засудило останні російські ракетні та безпілотні атаки по Україні, внаслідок яких загинули цивільні. Єдиний спосіб припинити війну - посилити підтримку України.
Польща рішуче засуджує останні російські атаки по Україні. Про це йдеться у дописі польського Міністерства закордонних справ у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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У відомстві підкреслили, що Київ прагне миру і погоджується на припинення вогню, однак росія "продовжує безжальні удари по цивільних об’єктах".
Ми рішуче засуджуємо російські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані проти українських цивільних осіб, в результаті яких загинуло 12 осіб, в тому числі троє дітей. Україна прагне миру, погоджуючись на припинення вогню. росія продовжує безжальні удари по цивільних цілях
В МЗС Польщі додали, що єдиний спосіб припинити війну - "посилити підтримку України та посилити тиск на росію".
Нагадаємо
Моніторингова місія ООН з прав людини засудила нову хвилю російських атак по Україні. Там стверджують, що атака, яка відбулася в ніч на 25 травня, підкреслює ризики для цивільного населення, які становить застосування потужної вибухової зброї у густонаселених районах.
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