"Безжальні удари по цивільних цілях": Польща відреагувала на останні російські атаки по Україні

Польща рішуче засуджує останні російські атаки по Україні. Про це йдеться у дописі польського Міністерства закордонних справ у соцмережі Х, повідомляє УНН.

У відомстві підкреслили, що Київ прагне миру і погоджується на припинення вогню, однак росія "продовжує безжальні удари по цивільних об’єктах".

Ми рішуче засуджуємо російські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані проти українських цивільних осіб, в результаті яких загинуло 12 осіб, в тому числі троє дітей. Україна прагне миру, погоджуючись на припинення вогню. росія продовжує безжальні удари по цивільних цілях