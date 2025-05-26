"Підрив фундаментальних принципів гуманності": духовний радник Трампа дав оцінку атакам рф по Україні
Київ • УНН
Марк Бернс заявив, що удари росіян навмисно націлені на цивільні об'єкти. Він закликав світ притягнути винних до відповідальності за злочини проти людяності.
Атаки російських військ по Україні, які тривають, є грубим порушенням міжнародного права і військовими злочинами. Про це у соцмережі Х заявив духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, повідомляє УНН.
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За його словами, удари росіян по Україні "навмисно націлені на цивільні території та інфраструктуру".
Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, а й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройних конфліктів, які забороняють нападати на цивільних
Він також закликав міжнародне співтовариство дати рішучу відповідь, щоб "притягнути причетних росіян до відповідальності та захистити життя та права мирних жителів, які потрапили під перехресний вогонь".
Нагадаємо
У квітні пастор Марк Бернс назвав російську атаку по Сумах нападом на людяність, віру і святість життя, диктатора рф путіна – злом.
31 березня духовний радник Дональда Трампа відвідав Україну. Зокрема, він побував у Бучі та Ірпені.
Згодом Бернс заявив, що українські солдати на передовій просять у США не грошей, а зброю для боротьби проти російської агресії.
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