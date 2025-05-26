"Подрыв фундаментальных принципов гуманности": духовный советник Трампа дал оценку атакам рф по Украине

Атаки российских войск по Украине, которые продолжаются, являются грубым нарушением международного права и военными преступлениями. Об этом в соцсети Х заявил духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, сообщает УНН.

По его словам, удары россиян по Украине "намеренно нацелены на гражданские территории и инфраструктуру".

Эти нападения не только наносят сокрушительный ущерб невинным людям, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и правила вооруженных конфликтов, которые запрещают нападать на гражданских