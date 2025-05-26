"Подрыв фундаментальных принципов гуманности": духовный советник Трампа дал оценку атакам рф по Украине
Киев • УНН
Марк Бернс заявил, что удары россиян намеренно нацелены на гражданские объекты. Он призвал мир привлечь виновных к ответственности за преступления против человечности.
Атаки российских войск по Украине, которые продолжаются, являются грубым нарушением международного права и военными преступлениями. Об этом в соцсети Х заявил духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, сообщает УНН.
Детали
По его словам, удары россиян по Украине "намеренно нацелены на гражданские территории и инфраструктуру".
Эти нападения не только наносят сокрушительный ущерб невинным людям, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и правила вооруженных конфликтов, которые запрещают нападать на гражданских
Он также призвал международное сообщество дать решительный ответ, чтобы "привлечь причастных россиян к ответственности и защитить жизнь и права мирных жителей, попавших под перекрестный огонь".
Напомним
В апреле пастор Марк Бернс назвал российскую атаку по Сумам нападением на человечность, веру и святость жизни, диктатора рф путина – злом.
31 марта духовный советник Дональда Трампа посетил Украину. В частности, он побывал в Буче и Ирпене.
Впоследствии Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой просят у США не денег, а оружие для борьбы против российской агрессии.
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