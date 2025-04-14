Ось чому я назвав путіна "злом": духовний радник Трампа про удар росіян по Сумах
Київ • УНН
Пастор Марк Бернс засудив атаку рф на Суми, назвавши її нападом на людяність та віру. Він закликав до справедливості та припинення звірств.
Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс назвав російську атаку по Сумах нападом на людяність, віру і святість життя, диктатора рф путіна – злом. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Ось чому я назвав путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування росією церкви в Сумах (Україна) у Вербну неділю, день, призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу
Бернс зазначив, що цей жорстокий напад, бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим нападом на людяність, віру і святість життя.
Таке навмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих дій
За його словами, президент США Дональд Трамп "бажає, щоб ці злісні дії припинилися, а мир настав якнайшвидше". "Давайте вшануємо пам'ять загиблих, прагнучи до світу, де такі жахи ніколи не повторяться", - додав він.
Нагадаємо
У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Сумах. Станом на 13 квітня загинуло 34 людини, у тому числі 2 дитини. Було поранено, за даними ДСНС, 119 людей, серед яких щонайменше 15 дітей.
Глави українських церков і релігійних організацій засудили терористичні атаки росії на Україну під час Пасхальних свят та Песаху. Вони закликали світ посилити допомогу Україні.
У понеділок закордонні дипломатичні установи України приспустили державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, який здійснили російські загарбники.
Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія.