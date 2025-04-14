Ось чому я назвав путіна "злом": духовний радник Трампа про удар росіян по Сумах

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс назвав російську атаку по Сумах нападом на людяність, віру і святість життя, диктатора рф путіна – злом. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Ось чому я назвав путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування росією церкви в Сумах (Україна) у Вербну неділю, день, призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу - написав він у соціальній мережі Х.

Бернс зазначив, що цей жорстокий напад, бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим нападом на людяність, віру і святість життя.

Таке навмисне насильство проти беззахисних віруючих свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств, закликаючи всіх людей совісті засуджувати це зло та невпинно працювати задля миру та примирення. Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих дій - наголосив він.

За його словами, президент США Дональд Трамп "бажає, щоб ці злісні дії припинилися, а мир настав якнайшвидше". "Давайте вшануємо пам'ять загиблих, прагнучи до світу, де такі жахи ніколи не повторяться", - додав він.

Нагадаємо

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Сумах. Станом на 13 квітня загинуло 34 людини, у тому числі 2 дитини. Було поранено, за даними ДСНС, 119 людей, серед яких щонайменше 15 дітей.

Глави українських церков і релігійних організацій засудили терористичні атаки росії на Україну під час Пасхальних свят та Песаху. Вони закликали світ посилити допомогу Україні.

У понеділок закордонні дипломатичні установи України приспустили державні прапори в знак жалоби за жертвами варварського ракетного удару по Сумах, який здійснили російські загарбники.

Цей символічний жест є частиною вшанування пам’яті загиблих та висловлення солідарності з усіма, кого торкнулася трагедія.