Вот почему я назвал путина "злом": духовный советник Трампа об ударе россиян по Сумам

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс назвал российскую атаку по Сумам нападением на человечность, веру и святость жизни, диктатора рф путина – злом. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Вот почему я назвал путина злом... Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку россией церкви в Сумах (Украина) в Вербное воскресенье, день, предназначенный для поклонения и духовного обновления для христиан по всему миру - написал он в социальной сети Х.

Бернс отметил, что это жестокое нападение, бездушно направленное против невинных прихожан, мирно собравшихся, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, является непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни.

Такое преднамеренное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком пренебрежении к сочувствию и морали. Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств, призывая всех людей совести осуждать это зло и неустанно работать ради мира и примирения. Я призываю всех людей веры со всего мира публично осудить россию за эти злобные акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен стоять вместе против этих злых действий - подчеркнул он.

По его словам, президент США Дональд Трамп "желает, чтобы эти злобные действия прекратились, а мир наступил как можно быстрее". "Давайте почтим память погибших, стремясь к миру, где такие ужасы никогда не повторятся", - добавил он.

Напомним

В воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Сумам. По состоянию на 13 апреля погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Было ранено, по данным ГСЧС, 119 человек, среди которых не менее 15 детей.

Главы украинских церквей и религиозных организаций осудили террористические атаки россии на Украину во время Пасхальных праздников и Песаха. Они призвали мир усилить помощь Украине.

В понедельник зарубежные дипломатические учреждения Украины приспустили государственные флаги в знак траура по жертвам варварского ракетного удара по Сумам, который совершили российские захватчики.

Этот символический жест является частью чествования памяти погибших и выражения солидарности со всеми, кого коснулась трагедия.