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"Безжалостные удары по гражданским целям": Польша отреагировала на последние российские атаки по Украине

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Польское МИД решительно осудило последние российские ракетные и беспилотные атаки по Украине, в результате которых погибли гражданские. Единственный способ прекратить войну – усилить поддержку Украины.

"Безжалостные удары по гражданским целям": Польша отреагировала на последние российские атаки по Украине

Польша решительно осуждает последние российские атаки по Украине. Об этом говорится в заметке польского Министерства иностранных дел в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что Киев стремится к миру и соглашается на прекращение огня, однако россия "продолжает безжалостные удары по гражданским объектам".

Мы решительно осуждаем российские ракетные и беспилотные атаки, направленные против украинских гражданских лиц, в результате которых погибло 12 человек, в том числе трое детей. Украина стремится к миру, соглашаясь на прекращение огня. россия продолжает безжалостные удары по гражданским целям

- отмечается в сообщении.

В МИД Польши добавили, что единственный способ прекратить войну - "усилить поддержку Украины и усилить давление на россию".

Напомним

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила новую волну российских атак по Украине. Там утверждают, что атака, которая произошла в ночь на 25 мая, подчеркивает риски для гражданского населения, которые представляет применение мощного взрывного оружия в густонаселенных районах.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права".

"Подрыв фундаментальных принципов гуманности": духовный советник Трампа дал оценку атакам рф по Украине26.05.25, 07:45 • 3122 просмотра

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