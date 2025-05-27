"Безжалостные удары по гражданским целям": Польша отреагировала на последние российские атаки по Украине
Киев • УНН
Польское МИД решительно осудило последние российские ракетные и беспилотные атаки по Украине, в результате которых погибли гражданские. Единственный способ прекратить войну – усилить поддержку Украины.
Польша решительно осуждает последние российские атаки по Украине. Об этом говорится в заметке польского Министерства иностранных дел в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
В ведомстве подчеркнули, что Киев стремится к миру и соглашается на прекращение огня, однако россия "продолжает безжалостные удары по гражданским объектам".
Мы решительно осуждаем российские ракетные и беспилотные атаки, направленные против украинских гражданских лиц, в результате которых погибло 12 человек, в том числе трое детей. Украина стремится к миру, соглашаясь на прекращение огня. россия продолжает безжалостные удары по гражданским целям
В МИД Польши добавили, что единственный способ прекратить войну - "усилить поддержку Украины и усилить давление на россию".
Напомним
Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила новую волну российских атак по Украине. Там утверждают, что атака, которая произошла в ночь на 25 мая, подчеркивает риски для гражданского населения, которые представляет применение мощного взрывного оружия в густонаселенных районах.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права".
"Подрыв фундаментальных принципов гуманности": духовный советник Трампа дал оценку атакам рф по Украине26.05.25, 07:45 • 3122 просмотра