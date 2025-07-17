Мобилизация в Украине идет по плану – Шмыгаль

В Украине мобилизация проходит по плану. Очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать Родину. Об этом заявил Денис Шмыгаль, выступая в ВР перед назначением на должность министра обороны, передает УНН.

Качественное управление в армии, доверие к командирам и руководящему составу наших ВС – это приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в ВСУ, и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим. В целом мы слышим о некоторых случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать свою Родину - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что задача Министерства обороны – это сделать все, чтобы люди были обеспечены, чтобы система ВСУ была ориентирована на украинского воина.

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Президент Владимир Зеленский, комментируя конечные сроки службы военных, заявил, что защитники вернутся домой, когда Украина победит врага. Он добавил, что воины заслуживают качественных ротаций.

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