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Мобилизация в Украине идет по плану – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине идет по плану, многие люди приходят в ВСУ. Он подчеркнул важность качественного управления и обеспечения военных.

Мобилизация в Украине идет по плану – Шмыгаль

В Украине мобилизация проходит по плану. Очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать Родину. Об этом заявил Денис Шмыгаль, выступая в ВР перед назначением на должность министра обороны, передает УНН.

Качественное управление в армии, доверие к командирам и руководящему составу наших ВС – это приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в ВСУ, и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим. В целом мы слышим о некоторых случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в ВСУ защищать свою Родину 

- заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что задача Министерства обороны – это сделать все, чтобы люди были обеспечены, чтобы система ВСУ была ориентирована на украинского воина.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский, комментируя конечные сроки службы военных, заявил, что защитники вернутся домой, когда Украина победит врага. Он добавил, что воины заслуживают качественных ротаций.

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности11.06.25, 10:00 • 106547 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
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