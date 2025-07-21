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У комітеті з нацбезпеки озвучили, скільки людей мобілізовуються щомісяця

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб згідно з планами Генштабу та Командування ЗСУ. Нардеп Федір Веніславський зазначив, що рекрутинг суттєво збільшується, перевищуючи 10% від загальної кількості громадян, які вступають на військову службу.

У комітеті з нацбезпеки озвучили, скільки людей мобілізовуються щомісяця

На сьогодні в Україні мобілізація проводиться відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб, Командування ЗСУ. Тобто мобілізується до 30 тис. людей щомісяця. Про це заявив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Я буду адресувати до слів Президента як Верховного Головнокомандувача. Він сказав, що на сьогодні ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб, Командування ЗСУ. Тобто мобілізується до 30 тис. чоловік щомісяця. Тому процеси йдуть. Достатньо інтенсивно розвиваються рекрутингові мережі. Рекрутинг суттєво збільшується в загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було до 5%, а зараз там вже більш як 10% й воно постійно збільшується

- розповів Веніславський.

Веніславський зауважив, що мобілізація відбувається можливо не зовсім так, як цього хотіли б ЗСУ й громадяни України.

Я думаю, що всі ці механізми, які ми дозволили запроваджувати через закон, вони дають свій результат. Я думаю, що мобілізація відбувається можливо не зовсім так, як цього хотіли б ЗСУ й громадяни України, але в такій війні, яка триває 3,5 років жодна країна сучасного світу за останні там майже 100 років не перебувала. Тому ми маємо виходити з реалій. На превеликий жаль не завжди все відбувається як б хотілось, але я думаю, що ми поступово прийдемо до тої моделі, яка буде задовольняти й громадян, й військове командування

- сказав Веніславський.

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Доповнення

Новообраний міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що в Україні мобілізація відбувається за планом. Дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати Батьківщину.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кінцеві терміни служби військових, заявив, що захисники повернуться додому, коли Україна переможе ворога. Він додав, що воїни заслуговують якісних ротацій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
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