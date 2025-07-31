Повестка на отправку в армию может отправляться по почте - решение Кабмина

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
13:18 • 6792 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
12:18 • 13840 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
12:07 • 36416 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
10:55 • 24302 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
10:17 • 31863 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 37828 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 182358 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 225556 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 109958 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 94406 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
62%
746мм
Популярные новости
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага31 июля, 04:50 • 64399 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД31 июля, 06:16 • 54799 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной31 июля, 06:53 • 74614 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко10:16 • 14945 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детейPhotoVideo11:54 • 12050 просмотра
публикации
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 1158 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
13:18 • 6786 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 182350 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 225549 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 163807 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Краматорск
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 1158 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 112553 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 174765 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 231427 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 277472 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31

Повестка на отправку в армию может отправляться по почте - решение Кабмина

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Кабинет министров изменил порядок призыва, разрешив присылать "боевые" повестки по почте заказным письмом. Отказ от получения или неявка влечет за собой уголовную ответственность.

Повестка на отправку в армию может отправляться по почте - решение Кабмина

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, согласно которым повестки о призыве и отправке на военную службу могут отправляться по почте. Об этом говорится в постановлении правительства №916, передает УНН.

Детали

Как указывается в постановлении, на основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным, подлежащим мобилизации, повестка о призыве и отправке на военную службу вручается под личную подпись или направляется ТЦК и СП заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу их места жительства.

В порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период указывается, что в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или неприбытия для отправки в воинскую часть, они несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом.

Напомним

Большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. Несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивает враг, мобилизация остается критически важным элементом обороны.

Павел Башинский

ОбществоВойна