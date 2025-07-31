Повестка на отправку в армию может отправляться по почте - решение Кабмина
Киев • УНН
Кабинет министров изменил порядок призыва, разрешив присылать "боевые" повестки по почте заказным письмом. Отказ от получения или неявка влечет за собой уголовную ответственность.
Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, согласно которым повестки о призыве и отправке на военную службу могут отправляться по почте. Об этом говорится в постановлении правительства №916, передает УНН.
Детали
Как указывается в постановлении, на основе результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным, подлежащим мобилизации, повестка о призыве и отправке на военную службу вручается под личную подпись или направляется ТЦК и СП заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу их места жительства.
В порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период указывается, что в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или неприбытия для отправки в воинскую часть, они несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом.
Напомним
Большинство украинцев сознательно реагируют и приходят в ТЦК после получения повестки. Несмотря на скандальные случаи, которые активно подсвечивает враг, мобилизация остается критически важным элементом обороны.