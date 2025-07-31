"Имели реальные основания": в Сухопутных войсках заявили о перезагрузке ТЦК
Киев • УНН
Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК и СП. Из 244 инцидентов в июле только 33 случая подтвердились, что привело к отстранению и дисциплинарной ответственности.
Ряд военнослужащих привлечены к дисциплинарной ответственности, несколько человек отстранены от исполнения обязанностей.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.
Детали
Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК и СП.
В новом отчете указано следующее:
В июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО. Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены
- 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 24 служебных расследования продолжаются.
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