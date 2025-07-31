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"Имели реальные основания": в Сухопутных войсках заявили о перезагрузке ТЦК

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК и СП. Из 244 инцидентов в июле только 33 случая подтвердились, что привело к отстранению и дисциплинарной ответственности.

"Имели реальные основания": в Сухопутных войсках заявили о перезагрузке ТЦК

Ряд военнослужащих привлечены к дисциплинарной ответственности, несколько человек отстранены от исполнения обязанностей.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

Детали

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило о перезагрузке ТЦК и СП.

В новом отчете указано следующее:

В июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО. Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены

- информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
  • 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
    • 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
      • 24 служебных расследования продолжаются.

        Как указывается, "только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий".

        Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны.

        - подчеркнули в Сухопутных войсках ВС Украины.

        Напомним

        Территориальные центры комплектования и социальной поддержки перейдут на мобильно-передвижной элемент работы

        Все чаще используют фейковые видеоматериалы, устаревшие видео и другие "деструктивные вещи". Сухопутные войска рассказали, что большинство нареканий на ТЦК - манипуляции.

        Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, по которым повестки о призыве и отправке на военную службу могут отправляться по почте. 

        Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области вынес приговор мужчине, который напал на работника ТЦК и сломал ему нос.

        В Николаеве мужчина умер после прыжка с моста, пытаясь убежать от наряда правоохранителей и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

        Игорь Тележников

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