Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату на Львівщині
Київ • УНН
На Львівщині затримано 43-річного чоловіка, який підірвав гранату в селі Зимна Вода. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна будинку, автомобіль та огорожу, постраждалих немає.
Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату в Зимній Воді. Внаслідок події ніхто не постраждав. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до семи років.Про це інформує поліція Львівщини, пише УНН.
Деталі
Вчора, 21 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району. На місці події працювали поліцейські-вибухотехніки поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2.
43-річний житель Львівського району кинув гранату на вулицю, після чого втік з місця події.
Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалих внаслідок події немає, пошкоджені вікна одного з будинків, автомобіль та огорожа. Мотиви скоєного встановлюються
Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
