Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату на Львівщині

Ексклюзив
07:19 • 5888 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 9292 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 14087 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14120 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 27859 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44427 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54488 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60366 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56988 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85296 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА21 вересня, 23:14 • 4926 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 11732 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 7292 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 12027 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 6344 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 14097 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 58974 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 41319 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 85302 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 6458 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75299 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 98343 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45468 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 44792 перегляди
Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату на Львівщині

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На Львівщині затримано 43-річного чоловіка, який підірвав гранату в селі Зимна Вода. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна будинку, автомобіль та огорожу, постраждалих немає.

Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату на Львівщині

Поліцейські затримали зловмисника, який підірвав гранату в Зимній Воді. Внаслідок події ніхто не постраждав. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до семи років.Про це інформує поліція Львівщини, пише УНН.

Деталі

Вчора, 21 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району. На місці події працювали поліцейські-вибухотехніки поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2.

43-річний житель Львівського району кинув гранату на вулицю, після чого втік з місця події.

Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Постраждалих внаслідок події немає, пошкоджені вікна одного з будинків, автомобіль та огорожа. Мотиви скоєного встановлюються

- йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо

Нещодавно, 12 вересня, у селі Підрясне Львівського району Львівської області. У приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область