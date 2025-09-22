Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату во Львовской области

Полицейские задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в Зимней Воде. В результате происшествия никто не пострадал. За содеянное задержанному грозит наказание – лишение свободы на срок до семи лет. Об этом информирует полиция Львовщины, пишет УНН.

Вчера, 21 сентября, на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в селе Зимна Вода Львовского района. На месте происшествия работали полицейские-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции № 3 Львовского районного управления полиции №2.

43-летний житель Львовского района бросил гранату на улицу, после чего скрылся с места происшествия.

Проведенными мероприятиями полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждены окна одного из домов, автомобиль и забор. Мотивы содеянного устанавливаются