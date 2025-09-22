$41.250.00
Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату во Львовской области

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Во Львовской области задержан 43-летний мужчина, взорвавший гранату в селе Зимна Вода. В результате взрыва повреждены окна дома, автомобиль и забор, пострадавших нет.

Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату во Львовской области

Полицейские задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в Зимней Воде. В результате происшествия никто не пострадал. За содеянное задержанному грозит наказание – лишение свободы на срок до семи лет. Об этом информирует полиция Львовщины, пишет УНН.

Детали

Вчера, 21 сентября, на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем в селе Зимна Вода Львовского района. На месте происшествия работали полицейские-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции № 3 Львовского районного управления полиции №2.

43-летний житель Львовского района бросил гранату на улицу, после чего скрылся с места происшествия.

Проведенными мероприятиями полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждены окна одного из домов, автомобиль и забор. Мотивы содеянного устанавливаются

- говорится в сообщении.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним

Недавно, 12 сентября, в селе Подрясное Львовского района Львовской области. В помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего совершил самоубийство.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область